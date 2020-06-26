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Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин в разговоре в лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал победу над нацизмом общей с Францией, подчеркнув, что Россия никогда не... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:15
эммануэль макрон
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, франция, в мире

Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне

18:55 26.06.2020 (обновлено: 19:15 26.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре в лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал победу над нацизмом общей с Францией, подчеркнув, что Россия никогда не забудет оказанной французами помощи.
Президенты России и Франции в пятницу провели встречу в режиме видеоконференции.
"Как ты знаешь, мы 24 июня провели Парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и Нормандия-Неман, и в других подразделениях французы у нас воевали", - заявил Путин.
Он добавил, что тысячи советских граждан воевали и в рядах французского сопротивления на территории самой Франции. "И это, безусловно, наше общее достояние – Победа над нацизмом", - подчеркнул президент РФ.
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
19:0175 лет Великой Победы
Макрон хотел приехать на парад Победы в Москву
1061004
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Эммануэль МакронВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинФранцияВ мире
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