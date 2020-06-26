https://ria.ru/20200626/1573534600.html
Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин в разговоре в лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал победу над нацизмом общей с Францией, подчеркнув, что Россия никогда не... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:55
2020-06-26T19:15
эммануэль макрон
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
франция
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573534898.html
1
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, франция, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в разговоре в лидером Франции Эммануэлем Макроном
назвал победу над нацизмом общей с Францией, подчеркнув, что Россия никогда не забудет оказанной французами помощи.
Президенты России и Франции в пятницу провели встречу в режиме видеоконференции.
"Как ты знаешь, мы 24 июня провели Парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и Нормандия-Неман, и в других подразделениях французы у нас воевали", - заявил Путин.
Он добавил, что тысячи советских граждан воевали и в рядах французского сопротивления на территории самой Франции. "И это, безусловно, наше общее достояние – Победа над нацизмом", - подчеркнул президент РФ.