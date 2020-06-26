Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне

"Как ты знаешь, мы 24 июня провели Парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и Нормандия-Неман, и в других подразделениях французы у нас воевали", - заявил Путин.