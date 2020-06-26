https://ria.ru/20200626/1573534379.html
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в режиме видеоконференции. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:51
2020-06-26T19:15
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире