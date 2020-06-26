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Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в режиме видеоконференции. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:15
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире

Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции

18:51 26.06.2020 (обновлено: 19:15 26.06.2020)
269
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в режиме видеоконференции.
"Как дела, Владимир?" - поинтересовался президент Франции в начале разговора.
"Привет! Отлично. Я очень рад видеть тебя и слышать, Эммануэль", - поприветствовал Путин французского коллегу.
Макрон в ответ отметил, что тоже очень рад видеть визави.
"Как и договаривались, мы сегодня реализуем твое предложение провести нашу встречу в формате видеоконференции", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
18:58
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РоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияВ мире
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