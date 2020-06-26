Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию

"Главная ценность россиян - дети, абсолютный приоритет государства, я с этим согласен 100%. Социальные гарантии, качественная медицина, защита суверенитета. То, что во власти должны быть люди без двойного гражданства, я тоже согласен. И культура охраняется государством - это тоже важно. Я за эти поправки", - сказал РИА Новости Пригожин.