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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573533406.html
Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что поправки в Конституцию РФ нужны, так как меняется мир и его приоритеты, с изменениями в основной закон страны он согласен. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:30
голосование по поправкам в конституцию
культура
россия
конституция рф
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
общество
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россия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
культура, россия, конституция рф, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество

Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию

18:30 26.06.2020
459
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что поправки в Конституцию РФ нужны, так как меняется мир и его приоритеты, с изменениями в основной закон страны он согласен.
"Главная ценность россиян - дети, абсолютный приоритет государства, я с этим согласен 100%. Социальные гарантии, качественная медицина, защита суверенитета. То, что во власти должны быть люди без двойного гражданства, я тоже согласен. И культура охраняется государством - это тоже важно. Я за эти поправки", - сказал РИА Новости Пригожин.
Он отметил что поправки нужны, потому что мир меняется и приоритеты меняются. Он рассказал РИА Новости, что уже проголосовал вместе с супругой, певицей Валерией.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКультураРоссияКонституция РФИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Общество
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