Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей

Зеленский выступил с таким заявлением на встрече с крымско-татарскими активистами во время посещения юга Украины.

"Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем", — сказал он, не уточняя, каким образом Киев собирается это сделать. Но добавил, что "верит в это безумно".

Зеленский также пообещал поднять на полуострове крымско-татарский флаг.