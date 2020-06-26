https://ria.ru/20200626/1573530777.html
Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе Крым и людей. Об этом сообщает УНИАН. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:53
2020-06-26T20:28
россия
ситуация на украине
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573291718.html
Николай Захарко
шут он и есть шут.
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Jerk Goldman
Ну чисто бандерлоги, строго по Киплингу. Соберутся в стаю, проорут 20 раз мантры, что они самые лучшие в джунглях - и дальше искать в траве бананы.
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571632175_84:0:851:431_1400x0_80_0_0_8360e856feac458b7e178abd937bd1ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что Киев
вернет себе Крым и людей. Об этом сообщает УНИАН
.
Зеленский выступил с таким заявлением на встрече с крымско-татарскими активистами во время посещения юга Украины.
"Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем", — сказал он, не уточняя, каким образом Киев собирается это сделать. Но добавил, что "верит в это безумно".
Зеленский также пообещал поднять на полуострове крымско-татарский флаг.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.