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Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе Крым и людей. Об этом сообщает УНИАН. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:28
россия
ситуация на украине
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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шут он и есть шут.
167
Ну чисто бандерлоги, строго по Киплингу. Соберутся в стаю, проорут 20 раз мантры, что они самые лучшие в джунглях - и дальше искать в траве бананы.
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, ситуация на украине, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей

17:53 26.06.2020 (обновлено: 20:28 26.06.2020)
18988
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе Крым и людей. Об этом сообщает УНИАН.
Зеленский выступил с таким заявлением на встрече с крымско-татарскими активистами во время посещения юга Украины.
"Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем", — сказал он, не уточняя, каким образом Киев собирается это сделать. Но добавил, что "верит в это безумно".
Зеленский также пообещал поднять на полуострове крымско-татарский флаг.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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14775064420139
Обсудить 55
РоссияСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
шут он и есть шут.
26 июня, 17:58
Николай Захарко
151110005
Ну чисто бандерлоги, строго по Киплингу. Соберутся в стаю, проорут 20 раз мантры, что они самые лучшие в джунглях - и дальше искать в траве бананы.
26 июня, 18:18
Jerk Goldman
111340005
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