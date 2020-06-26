В список системообразующих предприятий вошли три ювелирные компании

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Московский ювелирный завод", компания "Ювелит" и "Новосибирский аффинажный завод" вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики, относящийся к ведению Минфина России, сообщается на сайте министерства.

Таким образом, в настоящий момент в списке системообразующих организаций, которые находятся в ведении Минфина России, 7 компаний. В перечень ранее уже были включены " Алроса ", " Гознак ", "Приокский завод цветных металлов" и " Росспиртпром ".

Ранее в пятницу Минэкономразвития сообщило, что перечень системообразующих организаций расширен 222 компаниями, в том числе производителями товаров первой необходимости, гостиничными компаниями, автомобильными дилерскими центрами и другими.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств.