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В список системообразующих предприятий вошли три ювелирные компании
"Московский ювелирный завод", компания "Ювелит" и "Новосибирский аффинажный завод" вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:44
россия
росспиртпром
гознак
алроса
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россия, росспиртпром, гознак, алроса, экономика

В список системообразующих предприятий вошли три ювелирные компании

17:44 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Московский ювелирный завод", компания "Ювелит" и "Новосибирский аффинажный завод" вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики, относящийся к ведению Минфина России, сообщается на сайте министерства.
Таким образом, в настоящий момент в списке системообразующих организаций, которые находятся в ведении Минфина России, 7 компаний. В перечень ранее уже были включены "Алроса", "Гознак", "Приокский завод цветных металлов" и "Росспиртпром".
Здание Государственной Третьяковской галереи
14:26Культура
Третьяковка и Мариинка вошли в список системообразующих организаций
Ранее в пятницу Минэкономразвития сообщило, что перечень системообразующих организаций расширен 222 компаниями, в том числе производителями товаров первой необходимости, гостиничными компаниями, автомобильными дилерскими центрами и другими.
В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
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РоссияРосспиртпромГознакАлросаЭкономика
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