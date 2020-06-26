https://ria.ru/20200626/1573530384.html
В список системообразующих предприятий вошли три ювелирные компании
"Московский ювелирный завод", компания "Ювелит" и "Новосибирский аффинажный завод" вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:44
2020-06-26T17:44
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РИА Новости
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россия, росспиртпром, гознак, алроса, экономика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Московский ювелирный завод", компания "Ювелит" и "Новосибирский аффинажный завод" вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики, относящийся к ведению Минфина России, сообщается на сайте министерства.
Таким образом, в настоящий момент в списке системообразующих организаций, которые находятся в ведении Минфина России, 7 компаний. В перечень ранее уже были включены "Алроса
", "Гознак
", "Приокский завод цветных металлов" и "Росспиртпром
".
Ранее в пятницу Минэкономразвития сообщило, что перечень системообразующих организаций расширен 222 компаниями, в том числе производителями товаров первой необходимости, гостиничными компаниями, автомобильными дилерскими центрами и другими.
В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.