Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

Глава государства поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Правительству РФ предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию национальной программы, а также на выполнение мероприятий, предусмотренных национальными проектами (программами) и направленных на достижение целей социально-экономического развития Дальнего Востока", - говорится в тесте документа.