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Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть средства на реализацию национальной программы развития Дальнего Востока при формировании бюджета. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:43
дальний восток
владимир путин
экономика
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353
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дальний восток, владимир путин, экономика

Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

17:43 26.06.2020
130
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть средства на реализацию национальной программы развития Дальнего Востока при формировании бюджета.
Глава государства поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Правительству РФ предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию национальной программы, а также на выполнение мероприятий, предусмотренных национальными проектами (программами) и направленных на достижение целей социально-экономического развития Дальнего Востока", - говорится в тесте документа.
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