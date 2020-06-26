https://ria.ru/20200626/1573529807.html
В горах Сочи установили памятник летчику Великой Отечественной войны
Памятник молодому лётчику, разбившемуся в бою над Сочи в годы Великой Отечественной войны, установлен на месте крушения в горах курорта, сообщает администрация... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:35
2020-06-26T17:35
великая отечественная война (1941-1945)
сочи
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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великая отечественная война (1941-1945), сочи, общество
СОЧИ, 26 июн – РИА Новости.
Памятник молодому лётчику, разбившемуся в бою над Сочи
в годы Великой Отечественной войны
, установлен на месте крушения в горах курорта, сообщает администрация города.
Новый памятник установлен в районе поселка Большой Кичмай Лазаревского района Сочи, где были обнаружены осколки самолета ЛАГГ-3. Металлический обелиск весит 100 килограммов. Его изготовили на сочинском заводе в виде крыла самолёта И-16. Конструкцию в оригинальном размере - два метра в высоту, один метр в ширину - установили на месте крушения.
"Обелиск установили в память о 19-летнем старшем сержанте Константине Позднякове. Советский солдат 246-ой истребительной дивизии был сбит немецким пилотом 15-го ноября 1942-го года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря сохранившимся деталям самолета удалось восстановить историю.
"Мы обнаружили фрагменты двигателя. К нашему счастью, на нём сохранился номер. Благодаря этому мы смогли поднять в архивах всю информацию о пилоте. Кроме того, нам удалось связаться с родственниками геройски погибшего истребителя. В Подольске живёт его племянница", - цитируются в сообщении слова председателя Сочинского отделения Российского военно-исторического общества Владимира Астафьева.
Самые ожесточённые воздушные бои над Лазаревским районом Сочи шли осенью 1942 года. Тогда советские лётчики совершили настоящий подвиг, не дав фашистам зайти в город.