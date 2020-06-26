В горах Сочи установили памятник летчику Великой Отечественной войны

СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Памятник молодому лётчику, разбившемуся в бою над Памятник молодому лётчику, разбившемуся в бою над Сочи в годы Великой Отечественной войны , установлен на месте крушения в горах курорта, сообщает администрация города.

Новый памятник установлен в районе поселка Большой Кичмай Лазаревского района Сочи, где были обнаружены осколки самолета ЛАГГ-3. Металлический обелиск весит 100 килограммов. Его изготовили на сочинском заводе в виде крыла самолёта И-16. Конструкцию в оригинальном размере - два метра в высоту, один метр в ширину - установили на месте крушения.

"Обелиск установили в память о 19-летнем старшем сержанте Константине Позднякове. Советский солдат 246-ой истребительной дивизии был сбит немецким пилотом 15-го ноября 1942-го года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря сохранившимся деталям самолета удалось восстановить историю.

"Мы обнаружили фрагменты двигателя. К нашему счастью, на нём сохранился номер. Благодаря этому мы смогли поднять в архивах всю информацию о пилоте. Кроме того, нам удалось связаться с родственниками геройски погибшего истребителя. В Подольске живёт его племянница", - цитируются в сообщении слова председателя Сочинского отделения Российского военно-исторического общества Владимира Астафьева.