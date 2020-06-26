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В Херсоне разместили билборды о сотрудничестве ОУН с Гитлером
Мэрия украинского города Херсон разместила билборды, на которых поздравляет горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:57
украинская повстанческая армия
петр порошенко
организация украинских националистов
степан бандера
европа
херсон
адольф гитлер
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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украинская повстанческая армия, петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, европа, херсон, адольф гитлер, в мире

В Херсоне разместили билборды о сотрудничестве ОУН с Гитлером

17:30 26.06.2020 (обновлено: 17:57 26.06.2020)
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Вырезка из газеты с заявлением ОУН о тесном сотрудничестве с Гитлером
Вырезка из газеты с заявлением ОУН о тесном сотрудничестве с Гитлером
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мэрия украинского города Херсон разместила билборды, на которых поздравляет горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в качестве иллюстрации представлена вырезка из газеты с заявлением ОУН ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) о тесном сотрудничестве с Гитлером, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua".
"Херсонский мэр Владимир Николаенко поздравил горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном сотрудничестве с Гитлером", - сообщает издание на своем сайте.
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По информации издания, на рекламных щитах города с поздравлением от Николаенко и депутатов городского совета появилась вырезка из газеты ОУН "Самостийная Украина" (самостоятельная Украина – ред.) от 10 июля 1941. В этом номере газеты был опубликован акт, провозглашенный сторонниками Степана Бандеры в ОУН. Однако, как пишет издание, сделано это было без согласования с немцами, они приказали забыть об этом акте и он остался только на бумаге.
"Третья статья акта гласит: "Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации", - отметили в издании.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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819124217
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Украинская повстанческая армияПетр ПорошенкоОрганизация украинских националистовСтепан БандераЕвропаХерсонАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
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26 июня, 17:42
salivina
900010
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