В Херсоне разместили билборды о сотрудничестве ОУН с Гитлером

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мэрия украинского города Херсон разместила билборды, на которых поздравляет горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в качестве иллюстрации представлена вырезка из газеты с заявлением ОУН ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) о тесном сотрудничестве с Гитлером, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua".
"Херсонский мэр Владимир Николаенко поздравил горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном сотрудничестве с Гитлером", - сообщает издание на своем сайте.
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По информации издания, на рекламных щитах города с поздравлением от Николаенко и депутатов городского совета появилась вырезка из газеты ОУН "Самостийная Украина" (самостоятельная Украина – ред.) от 10 июля 1941. В этом номере газеты был опубликован акт, провозглашенный сторонниками Степана Бандеры в ОУН. Однако, как пишет издание, сделано это было без согласования с немцами, они приказали забыть об этом акте и он остался только на бумаге.
"Третья статья акта гласит: "Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации", - отметили в издании.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.