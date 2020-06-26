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Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения в шотландском Глазго. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:03
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Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго

17:03 26.06.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения в шотландском Глазго.
По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека погибли после того, как неизвестный напал на людей с ножом, два сотрудника полиции получили ранения.
"Глубоко огорчен ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли сейчас с жертвами и их семьями. Благодарю наши мужественные спасательные службы, реагирующие сейчас на этот инцидент", - написал Джонсон в Twitter.
Полиция на месте инцидента в Глазго в Шотландии
17:00
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Борис ДжонсонВеликобританияГлазго (город)В мире
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