https://ria.ru/20200626/1573528102.html
Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения в шотландском Глазго. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:03
2020-06-26T17:03
борис джонсон
великобритания
глазго (город)
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573527890.html
3
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, великобритания, глазго (город), в мире