Дорожно-транспортный центр открылся в Ивановской области

По его словам, с работой Дорожно-транспортного центра ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Установленные там программные комплексы позволяют на системной основе проводить мониторинг качества содержания и ремонта региональных дорог.

Ещё одно направление – контроль систем фото-видеофиксации. В Ивановской области установлен 21 современный стационарный комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "КОРДОН-М", эффективность выявления нарушений на дорогах возросла многократно. С начала года при помощи стационарных комплексов "КОРДОН-М" выявлены нарушения на сумму свыше 100 миллионов рублей. За это же время 22 передвижных комплекса зафиксировали нарушений на 15 миллионов рублей. Все средства, полученные от уплаты штрафов, поступают в региональный дорожный фонд, добавили в пресс-службе.