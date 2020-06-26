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Ивановская область
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Дорожно-транспортный центр открылся в Ивановской области
В Ивановской области открыт "Дорожно-транспортный центр", объединивший ситуационный центр, службу инспекции дорог и дорожную лабораторию - в таком формате это... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:59
ивановская область
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353
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ивановская область

Дорожно-транспортный центр открылся в Ивановской области

16:59 26.06.2020
48
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 26 июн – РИА Новости. В Ивановской области открыт "Дорожно-транспортный центр", объединивший ситуационный центр, службу инспекции дорог и дорожную лабораторию - в таком формате это единственный подобный центр в ЦФО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Специалисты центра контролируют в режиме реального времени текущую ситуацию на дорогах, выполнение ремонтных работ, освещение трасс и работу системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения", – сказал собеседник агентства.
По его словам, с работой Дорожно-транспортного центра ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Установленные там программные комплексы позволяют на системной основе проводить мониторинг качества содержания и ремонта региональных дорог.
Ситуационный центр также отслеживает работу системы освещения на региональных дорогах.
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Ещё одно направление – контроль систем фото-видеофиксации. В Ивановской области установлен 21 современный стационарный комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "КОРДОН-М", эффективность выявления нарушений на дорогах возросла многократно. С начала года при помощи стационарных комплексов "КОРДОН-М" выявлены нарушения на сумму свыше 100 миллионов рублей. За это же время 22 передвижных комплекса зафиксировали нарушений на 15 миллионов рублей. Все средства, полученные от уплаты штрафов, поступают в региональный дорожный фонд, добавили в пресс-службе.
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Ивановская областьИвановская область
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