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Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:19
ситуация на украине
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игорь трунов
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нидерланды
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Ну в таком случае адвокатам необходимо выступать на русском языке. Пусть думают головой, а не седалищем!
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Эта история с МН17 давно превратилась в позор европейской судебной системы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, бук (зенитный ракетный комплекс), игорь трунов, николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, в мире

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

16:46 26.06.2020 (обновлено: 19:19 26.06.2020)
11013
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня. По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, на русский переведены только 174 страницы, на которых излагается досье, и 60 страниц личного дела обвиняемого. При этом само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц.
Прокурор отметил, что Пулатов уже делал запрос на перевод почти всего досье — в январе и апреле.
"И теперь Пулатов запросил в третий раз перевести десятки тысяч страниц досье. Это очень общий запрос, к тому же он должен был учесть тот факт, что некоторая часть уже переведена. Более того, он не имеет права на перевод всех документов дела, а только тех, которые необходимы для его защиты", — сказал Бергер на слушаниях.
По его словам, обвиняемый должен прибегнуть к услугам переводчика.
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
10 июня, 19:44
Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье
"Запрос Пулатова был отклонен следственным судьей, так как он не был достаточно точным и обоснованным", — резюмировал прокурор.
Как отмечал юрист Игорь Трунов, отсутствие перевода всех документов на русский язык лишает Пулатова права на справедливое судебное разбирательство и не соответствует Европейской конвенции по правам человека. Сабине тен Дуссхате также сообщала, что у ее подзащитного нет возможности подробно ознакомиться с документами, а чтобы сэкономить время, адвокатам приходится объяснять их содержание.

Крушение Boeing

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта. Помимо Пулатова, обвиняются еще два россиянина — Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. На суде Пулатов представлен международной группой адвокатов, остальных судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
10 марта, 16:51
Прокурор просит обоснований для перевода документов по MH17 на русский
При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
Обломки Boeing 777 компании Malaysia Airlines в районе села Грабово в Донецкой области
25 августа 2017, 10:06Сказано в эфире
Аналитик о новых данных по MH17: факты – ненужное Западу "изобретение РФ"Россия передала свои данные следствию по крушению MH17. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что факты и объективная реальность вряд ли будут восприняты на Западе.
163393315950
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Ситуация на УкраинеБук (зенитный ракетный комплекс)Игорь ТруновНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Ну в таком случае адвокатам необходимо выступать на русском языке. Пусть думают головой, а не седалищем!
26 июня, 16:51
Covid короновирусович
5300015237
Эта история с МН17 давно превратилась в позор европейской судебной системы.
26 июня, 18:46
Алексей Николаевич
50000696
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