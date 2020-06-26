Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня. По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, на русский переведены только 174 страницы, на которых излагается досье, и 60 страниц личного дела обвиняемого. При этом само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц.
Прокурор отметил, что Пулатов уже делал запрос на перевод почти всего досье — в январе и апреле.
"И теперь Пулатов запросил в третий раз перевести десятки тысяч страниц досье. Это очень общий запрос, к тому же он должен был учесть тот факт, что некоторая часть уже переведена. Более того, он не имеет права на перевод всех документов дела, а только тех, которые необходимы для его защиты", — сказал Бергер на слушаниях.
По его словам, обвиняемый должен прибегнуть к услугам переводчика.
"Запрос Пулатова был отклонен следственным судьей, так как он не был достаточно точным и обоснованным", — резюмировал прокурор.
Как отмечал юрист Игорь Трунов, отсутствие перевода всех документов на русский язык лишает Пулатова права на справедливое судебное разбирательство и не соответствует Европейской конвенции по правам человека. Сабине тен Дуссхате также сообщала, что у ее подзащитного нет возможности подробно ознакомиться с документами, а чтобы сэкономить время, адвокатам приходится объяснять их содержание.
Крушение Boeing
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта. Помимо Пулатова, обвиняются еще два россиянина — Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. На суде Пулатов представлен международной группой адвокатов, остальных судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
25 августа 2017, 10:06Сказано в эфиреАналитик о новых данных по MH17: факты – ненужное Западу "изобретение РФ"Россия передала свои данные следствию по крушению MH17. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что факты и объективная реальность вряд ли будут восприняты на Западе.