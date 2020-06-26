Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.

Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня. По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, на русский переведены только 174 страницы, на которых излагается досье, и 60 страниц личного дела обвиняемого. При этом само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц.

Прокурор отметил, что Пулатов уже делал запрос на перевод почти всего досье — в январе и апреле.

"И теперь Пулатов запросил в третий раз перевести десятки тысяч страниц досье. Это очень общий запрос, к тому же он должен был учесть тот факт, что некоторая часть уже переведена. Более того, он не имеет права на перевод всех документов дела, а только тех, которые необходимы для его защиты", — сказал Бергер на слушаниях.

По его словам, обвиняемый должен прибегнуть к услугам переводчика.

"Запрос Пулатова был отклонен следственным судьей, так как он не был достаточно точным и обоснованным", — резюмировал прокурор.

Как отмечал юрист Игорь Трунов , отсутствие перевода всех документов на русский язык лишает Пулатова права на справедливое судебное разбирательство и не соответствует Европейской конвенции по правам человека. Сабине тен Дуссхате также сообщала, что у ее подзащитного нет возможности подробно ознакомиться с документами, а чтобы сэкономить время, адвокатам приходится объяснять их содержание.

Крушение Boeing

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта. Помимо Пулатова, обвиняются еще два россиянина — Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. На суде Пулатов представлен международной группой адвокатов, остальных судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска . Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.