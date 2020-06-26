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https://ria.ru/20200626/1573526379.html
Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:28
культура
дело кирилла серебренникова
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело кирилла серебренникова, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, происшествия

Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку

16:39 26.06.2020 (обновлено: 18:28 26.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — пояснила судья Олеся Менделеева.

Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского сочли виновными в хищении.
Итина приговорили также к трем годам условно, Малобродского — к двум годам условно.
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
12:59
Кремль прокомментировал дело Серебренникова
Обвинение в адрес бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали на "халатность", ее дело закрыли за истечением срока давности.
Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска. Для этого оставили в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, пять тысяч евро и 87 тысяч долларов.
Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин заплатят, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа. Они должны будут встать на учет и не смогут переехать без уведомления.
Суд не стал запрещать Серебренникову занимать руководящие должности в театре.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Судья уличила Серебренникова во лжи

Дело Кирилла Серебренникова

В 2011-2014 годах "Седьмая студия" получила из бюджета 216 миллионов рублей на проект "Платформа" по популяризации современного театра. По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум организовали хищение.
Однако они отвергли обвинения и настаивали на том, что провели все запланированные мероприятия и потратили деньги по назначению.
Во время следствия прошло несколько экспертиз. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же, выводы которой огласили 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Перед началом судебных прений худруки театров, режиссеры и другие театральные деятели собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов дела и направили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Они призвали отозвать иск о возмещении ущерба, чтобы таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". В министерстве отказались пойти навстречу.
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1769423149471250
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КультураДело Кирилла СеребренниковаДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
О, как. Значит, воровать миллионы госсредств не так уж и страшно. Сколько народу, наверное, вздохнуло с облегчением...
26 июня, 16:45
Iina Sheykhetova
48241242216
Ефремова тоже оправдают....... Вот и всё правосудие.
26 июня, 16:44
Николай Новиков
43111337335
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