Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — пояснила судья Олеся Менделеева.

Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского сочли виновными в хищении.

Итина приговорили также к трем годам условно, Малобродского — к двум годам условно.

Обвинение в адрес бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали на "халатность", ее дело закрыли за истечением срока давности.

Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска. Для этого оставили в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, пять тысяч евро и 87 тысяч долларов.

Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин заплатят, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа. Они должны будут встать на учет и не смогут переехать без уведомления.

Суд не стал запрещать Серебренникову занимать руководящие должности в театре.

Дело Кирилла Серебренникова

Итин и В 2011-2014 годах "Седьмая студия" получила из бюджета 216 миллионов рублей на проект "Платформа" по популяризации современного театра. По версии следствия, Серебренников, Малобродский Апфельбаум организовали хищение.

Однако они отвергли обвинения и настаивали на том, что провели все запланированные мероприятия и потратили деньги по назначению.

Во время следствия прошло несколько экспертиз. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же, выводы которой огласили 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.