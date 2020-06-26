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Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
Художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, вынесли приговор. Кадры из Мещанского городского... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:45
дело кирилла серебренникова
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
москва
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело кирилла серебренникова, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, москва, фото, фото

Оглашение приговора Кириллу Серебренникову

14:49 26.06.2020 (обновлено: 16:45 26.06.2020)
6831
Художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, вынесли приговор. Кадры из Мещанского городского суда — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
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22000014
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Дело Кирилла СеребренниковаДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковМоскваФото
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