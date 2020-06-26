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Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:37
владислав криклий
владимир зеленский
украина
в мире
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На бетонке ям почти нет. По крайней мере от Каширского до Волоколамского шоссе. И идёт ускоренное строительство новой дороги рядом с существующей.
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украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:37:3071:1764_1400x0_80_0_0_c5be8d1a04ae451f9f28554f2bfaad3f.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
владислав криклий, владимир зеленский, украина, в мире

Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"

16:37 26.06.2020
116083
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
Ранее Зеленский зарегистрировался в группе водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами незамеченно проехать с грузом выше нормы, и назвал таких водителей "засранцами".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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"Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили – наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 миллиона водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от президента", - заявил Костюченко в комментарии агентству "Украинские новости".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, его ведомства намерено не только создать новые качественные дороги, и защитить их от разрушения перегруженными фурами. В дальнейшем на Украине хотят ввести современные системы контроля - взвешивание грузовиков при движении. В текущем году планируется, что таких систем будет 20, а через несколько лет - 150.
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312191181569
Обсудить 4
Владислав КриклийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На бетонке ям почти нет. По крайней мере от Каширского до Волоколамского шоссе. И идёт ускоренное строительство новой дороги рядом с существующей.
26 июня, 19:16
я за поправки
800002
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