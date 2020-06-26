https://ria.ru/20200626/1573524823.html
В Ленобласти увеличилось число соцпредпринимателей
В Ленинградской области благодаря активной поддержке региональных властей в 2020 году отмечен рост числа социальных предпринимателей на 45%, сообщил глава... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:27
2020-06-26T16:27
ленинградская область
александр дрозденко
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости
. В Ленинградской области благодаря активной поддержке региональных властей в 2020 году отмечен рост числа социальных предпринимателей на 45%, сообщил глава региона Александр Дрозденко
, выступая на Межрегиональном слете социальных предпринимателей Северо-Западного региона.
По его словам, региональные власти не только оказывают поддержку социальным предпринимателям, в области также существует процедура, как сопровождение проектов и субсидирование. Благодаря этому, в 2020 году, несмотря на пандемию, в области в два раза был увеличен объем прямых невозвратных субсидий социальным предпринимателям – сумма составила 177 миллионов рублей. Из них 136 миллионов рублей направлены на поддержку частных детских организаций дополнительного образования.
"Это позволило увеличить в два раза количество частных детских садов и до 2000 – мест для детей в дошкольных учреждениях", - сказал Дрозденко.
Глава региона также отметил, что в области по основным видам деятельности социальной сферы работают свыше пяти тысяч предпринимателей. По сравнению с уровнем 2019 года прирост количества предприятий составил 45%.
"Направлений социального бизнеса много – это и спорт, и досуг. И мы поддерживаем их не только финансово, за счет компенсации затрат, но и в виде возможностей развития бизнеса", - сказал он.
В 2020 году на затраты лицензированных образовательных организаций из бюджета направлено более 112 миллиона рублей, что в три раза больше бюджетных ассигнований 2018 года, добавили в пресс-службе областного правительства.