В Ленобласти увеличилось число соцпредпринимателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В Ленинградской области благодаря активной поддержке региональных властей в 2020 году отмечен рост числа социальных предпринимателей на 45%, сообщил глава региона . В Ленинградской области благодаря активной поддержке региональных властей в 2020 году отмечен рост числа социальных предпринимателей на 45%, сообщил глава региона Александр Дрозденко , выступая на Межрегиональном слете социальных предпринимателей Северо-Западного региона.

По его словам, региональные власти не только оказывают поддержку социальным предпринимателям, в области также существует процедура, как сопровождение проектов и субсидирование. Благодаря этому, в 2020 году, несмотря на пандемию, в области в два раза был увеличен объем прямых невозвратных субсидий социальным предпринимателям – сумма составила 177 миллионов рублей. Из них 136 миллионов рублей направлены на поддержку частных детских организаций дополнительного образования.

"Это позволило увеличить в два раза количество частных детских садов и до 2000 – мест для детей в дошкольных учреждениях", - сказал Дрозденко.

Глава региона также отметил, что в области по основным видам деятельности социальной сферы работают свыше пяти тысяч предпринимателей. По сравнению с уровнем 2019 года прирост количества предприятий составил 45%.

"Направлений социального бизнеса много – это и спорт, и досуг. И мы поддерживаем их не только финансово, за счет компенсации затрат, но и в виде возможностей развития бизнеса", - сказал он.