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Ленинградская область
https://ria.ru/20200626/1573524823.html
В Ленобласти увеличилось число соцпредпринимателей
В Ленинградской области благодаря активной поддержке региональных властей в 2020 году отмечен рост числа социальных предпринимателей на 45%, сообщил глава... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:27
ленинградская область
александр дрозденко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр дрозденко

В Ленобласти увеличилось число соцпредпринимателей

16:27 26.06.2020
34
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В Ленинградской области благодаря активной поддержке региональных властей в 2020 году отмечен рост числа социальных предпринимателей на 45%, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая на Межрегиональном слете социальных предпринимателей Северо-Западного региона.
По его словам, региональные власти не только оказывают поддержку социальным предпринимателям, в области также существует процедура, как сопровождение проектов и субсидирование. Благодаря этому, в 2020 году, несмотря на пандемию, в области в два раза был увеличен объем прямых невозвратных субсидий социальным предпринимателям – сумма составила 177 миллионов рублей. Из них 136 миллионов рублей направлены на поддержку частных детских организаций дополнительного образования.
"Это позволило увеличить в два раза количество частных детских садов и до 2000 – мест для детей в дошкольных учреждениях", - сказал Дрозденко.
Глава региона также отметил, что в области по основным видам деятельности социальной сферы работают свыше пяти тысяч предпринимателей. По сравнению с уровнем 2019 года прирост количества предприятий составил 45%.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
18 июня, 15:08Ленинградская область
Губернатор Ленобласти намерен развивать соцсферу в регионе
"Направлений социального бизнеса много – это и спорт, и досуг. И мы поддерживаем их не только финансово, за счет компенсации затрат, но и в виде возможностей развития бизнеса", - сказал он.
В 2020 году на затраты лицензированных образовательных организаций из бюджета направлено более 112 миллиона рублей, что в три раза больше бюджетных ассигнований 2018 года, добавили в пресс-службе областного правительства.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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