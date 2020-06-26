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В Кировской области открыли мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии
Мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Великой Отечественной войне, открыли в городе Слободской Кировской области, сообщил РИА Новости один... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:22
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
кировская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, кировская область, общество

В Кировской области открыли мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии

16:22 26.06.2020
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© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской областиОткрытие мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии в Кировской области
Открытие мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии в Кировской области
© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской области
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Великой Отечественной войне, открыли в городе Слободской Кировской области, сообщил РИА Новости один из инициаторов, депутат Госдумы Рахим Азимов.
"Этот проект важен с нескольких точек зрения. Во-первых, это дань памяти героям-победителям. Во-вторых, очень важно, чтобы новые объекты, памятники появлялись не только в крупных, но и в небольших городах. У нас огромная страна, и везде жива память и благодарность. И, в-третьих, у нас многонациональная страна, и победить в страшной войне мы смогли благодаря нашему единству", - сообщил РИА Новости Азимов.
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В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области и глава Татарстана, многочисленные местные жители.
311-я стрелковая дивизия – одно из крупнейших и самое прославленное воинское подразделение, сформированное в Кировской области. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, освобождении территории нашей страны и зарубежных государств, в Берлинской операции.
Город Слободской Кировской области сегодня стал центром изучения истории дивизии, ее боевого пути. Местные ученые и краеведы ведут работу в архивах, собирают материалы у родственников бойцов 311-й стрелковой дивизии, проводят уроки и экскурсии для школьников. Свою работу они позиционируют как новый способ изучения Великой Отечественной войны через историю конкретного боевого соединения, рассказ о подвигах бойцов дивизии, наиболее отличившихся солдат и офицеров.
© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской областиОткрытие мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии в Кировской области
Открытие мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии в Кировской области
© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Открытие мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии в Кировской области
Мемориал представляет собой памятную зону на Аллее памяти и славы, включающую барельеф, плиты с указанием этапов боевого пути дивизии, бюсты Героям Советского Союза командиру дивизии генерал-лейтенанту Борису Владимирову и командиру 1069-го стрелкового полка подполковнику Заки Хабибуллину. Барельеф посвящен памяти всех бойцов дивизии, а бронзовые бюсты увековечивают благодарность к командному составу.
Бойцы дивизии особенно ценили командиров - генерал-лейтенанта Бориса Владимирова и подполковника Заки Хабибуллина, в исследованиях по истории дивизии содержатся воспоминания простых солдат с благодарностью к ним, описание их подвигов используется как иллюстрация мужества и героизма воинов дивизии на уроках для школьников.
Хабибуллин героически погиб 1 мая 1945 года. Борис Владимиров после войны неоднократно приезжал в Кировскую область для встречи с боевыми товарищами.
С инициативой реализации проекта создания мемориала выступили жители города Слободского и городская организация ветеранов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:31
Лукашенко посетит открытие мемориала подо Ржевом и переговорит с Путиным
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФКировская областьОбщество
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