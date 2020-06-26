В Кировской области открыли мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Великой Отечественной войне, открыли в городе Слободской Мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Великой Отечественной войне, открыли в городе Слободской Кировской области , сообщил РИА Новости один из инициаторов, депутат Госдумы Рахим Азимов.

"Этот проект важен с нескольких точек зрения. Во-первых, это дань памяти героям-победителям. Во-вторых, очень важно, чтобы новые объекты, памятники появлялись не только в крупных, но и в небольших городах. У нас огромная страна, и везде жива память и благодарность. И, в-третьих, у нас многонациональная страна, и победить в страшной войне мы смогли благодаря нашему единству", - сообщил РИА Новости Азимов.

В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области и глава Татарстана, многочисленные местные жители.

311-я стрелковая дивизия – одно из крупнейших и самое прославленное воинское подразделение, сформированное в Кировской области. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, освобождении территории нашей страны и зарубежных государств, в Берлинской операции.

Город Слободской Кировской области сегодня стал центром изучения истории дивизии, ее боевого пути. Местные ученые и краеведы ведут работу в архивах, собирают материалы у родственников бойцов 311-й стрелковой дивизии, проводят уроки и экскурсии для школьников. Свою работу они позиционируют как новый способ изучения Великой Отечественной войны через историю конкретного боевого соединения, рассказ о подвигах бойцов дивизии, наиболее отличившихся солдат и офицеров.

Мемориал представляет собой памятную зону на Аллее памяти и славы, включающую барельеф, плиты с указанием этапов боевого пути дивизии, бюсты Героям Советского Союза командиру дивизии генерал-лейтенанту Борису Владимирову и командиру 1069-го стрелкового полка подполковнику Заки Хабибуллину. Барельеф посвящен памяти всех бойцов дивизии, а бронзовые бюсты увековечивают благодарность к командному составу.

Бойцы дивизии особенно ценили командиров - генерал-лейтенанта Бориса Владимирова и подполковника Заки Хабибуллина, в исследованиях по истории дивизии содержатся воспоминания простых солдат с благодарностью к ним, описание их подвигов используется как иллюстрация мужества и героизма воинов дивизии на уроках для школьников.

Хабибуллин героически погиб 1 мая 1945 года. Борис Владимиров после войны неоднократно приезжал в Кировскую область для встречи с боевыми товарищами.