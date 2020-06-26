https://ria.ru/20200626/1573523497.html
Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется 30 июня, сообщил инфоцентр "Крымский мост". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:08
2020-06-26T16:08
крымский мост
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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крымский мост, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости.
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста
откроется 30 июня, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", - говорится в сообщении.
По первому пути в сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. В обратном направлении пойдет состав с цистернами с топливом, полувагонами с удобрениями, зерновозами, цементовозами и платформы, груженные рельсами.
Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров, сообщили в инфоцентре. Запуск грузового движения по мосту был запланирован на 1 июля из-за переноса участка пути на подходах к мосту в районе Керчи с целью обойти и сохранить найденную археологами античную усадьбу.