Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", - говорится в сообщении.

По первому пути в сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. В обратном направлении пойдет состав с цистернами с топливом, полувагонами с удобрениями, зерновозами, цементовозами и платформы, груженные рельсами.

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров, сообщили в инфоцентре. Запуск грузового движения по мосту был запланирован на 1 июля из-за переноса участка пути на подходах к мосту в районе Керчи с целью обойти и сохранить найденную археологами античную усадьбу.