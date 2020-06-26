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Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется 30 июня, сообщил инфоцентр "Крымский мост". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:08
крымский мост
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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крымский мост, общество

Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

16:08 26.06.2020
680
© Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© Виталий Тимкив
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется 30 июня, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", - говорится в сообщении.
Крымский мост через Керченский пролив
15 мая, 10:00
Благодаря Крымскому мосту перевозчики сэкономили 35 миллиардов рублей
По первому пути в сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. В обратном направлении пойдет состав с цистернами с топливом, полувагонами с удобрениями, зерновозами, цементовозами и платформы, груженные рельсами.
Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров, сообщили в инфоцентре. Запуск грузового движения по мосту был запланирован на 1 июля из-за переноса участка пути на подходах к мосту в районе Керчи с целью обойти и сохранить найденную археологами античную усадьбу.
Первый рельсобус проехал по Крымскому мосту из Керчи в Анапу
7 марта, 20:39
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
4521000
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