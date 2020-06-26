Церковный суд попытается вразумить схиигумена Сергия, считает эксперт

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии пытается использовать все возможности для вразумления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора ( Церковный суд Екатеринбургской епархии пытается использовать все возможности для вразумления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора ( ВРНС ) религиовед Роман Силантьев

Ранее в пятницу епархиальный суд перенес на 3 июля заседание по делу схиигумена Сергия. Сам клирик на него не явился, назвав все церковные решения относительно него неканоничными.

"Я это расцениваю просто как попытку максимально деликатно поработать с человеком, душевно нездоровым. Епархия просто хочет исчерпать все возможности", - заявил Силантьев, говоря о том, почему решение по клирику до сих пор не вынесено.

Собеседник агентства выразил сомнения во вменяемости Романова, имея в виду его неоднозначные публичные заявления и добавив, что "человек путает имена, даты, события". По мнению Силантьева, речь должна идти не о вызове в церковный суд, а на "соответствующее лечение, может быть, даже принудительного характера, поскольку быстро все прогрессирует".

"Печальная история, которая довольно быстро идет к своему завершению", - добавил Силантьев.

В Екатеринбургской епархии ранее назвали поведение схиигумена Сергия, который отказался подчиняться церковным указам, "нарушением священнической присяги" и призвали его покаяться. Там напомнили, что после запрета на служение все совершенные им таинства считаются недействительными. Несмотря на это, сам схиигумен продолжает служить литургию и совершать исповедь в Среднеуральском монастыре.

Ранее Романов заявил, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались в Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.