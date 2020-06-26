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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573522310.html
Церковный суд попытается вразумить схиигумена Сергия, считает эксперт
Церковный суд Екатеринбургской епархии пытается использовать все возможности для вразумления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), заявил РИА... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:53
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
врнс
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
роман силантьев
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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схиигумен сергий (николай романов), врнс, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, роман силантьев, общество

Церковный суд попытается вразумить схиигумена Сергия, считает эксперт

15:53 26.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии пытается использовать все возможности для вразумления запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова), заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
Ранее в пятницу епархиальный суд перенес на 3 июля заседание по делу схиигумена Сергия. Сам клирик на него не явился, назвав все церковные решения относительно него неканоничными.
"Я это расцениваю просто как попытку максимально деликатно поработать с человеком, душевно нездоровым. Епархия просто хочет исчерпать все возможности", - заявил Силантьев, говоря о том, почему решение по клирику до сих пор не вынесено.
Собеседник агентства выразил сомнения во вменяемости Романова, имея в виду его неоднозначные публичные заявления и добавив, что "человек путает имена, даты, события". По мнению Силантьева, речь должна идти не о вызове в церковный суд, а на "соответствующее лечение, может быть, даже принудительного характера, поскольку быстро все прогрессирует".
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
15:25Религия и мировоззрение
При третьей неявке схиигумена Сергия суд может вынести решение без него
"Печальная история, которая довольно быстро идет к своему завершению", - добавил Силантьев.
В Екатеринбургской епархии ранее назвали поведение схиигумена Сергия, который отказался подчиняться церковным указам, "нарушением священнической присяги" и призвали его покаяться. Там напомнили, что после запрета на служение все совершенные им таинства считаются недействительными. Несмотря на это, сам схиигумен продолжает служить литургию и совершать исповедь в Среднеуральском монастыре.
Ранее Романов заявил, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались в Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
14:16Религия и мировоззрение
Екатеринбургская епархия обвинила схиигумена Сергия в нарушении присяги
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)ВРНСНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоман СилантьевОбщество
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