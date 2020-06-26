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Минск запросил у Швейцарии информацию о "тайном счете" сына Лукашенко
Белоруссия по дипломатическим каналам запросила у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете Виктора Лукашенко в банке Credit Suisse, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:48
александр лукашенко
белоруссия
швейцария
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александр лукашенко, белоруссия, швейцария, в мире

Минск запросил у Швейцарии информацию о "тайном счете" сына Лукашенко

15:47 26.06.2020 (обновлено: 15:48 26.06.2020)
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© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия по дипломатическим каналам запросила у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете Виктора Лукашенко в банке Credit Suisse, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
Ранее в соцсетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. В частности, был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко. Однако официальный представитель банка заявил РИА Новости, что этот скриншот является подделкой, банк не имеет никаких клиентских отношений с Виктором Лукашенко.
"Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента (Белоруссии – ред.) 840 миллионов долларов обнаружили в одном из швейцарских банков. Правда, сегодня банк опроверг (эту информацию – ред.). Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию… Надеемся, что они предоставят ее нам", - заявил Макей журналистам.
Министр также отметил, что вчера у него была возможность пообщаться с президентом Белоруссии. "И я попросил половину из этой суммы, если найдем, передать посольству (в Швейцарии – ред.) на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарской Конфедерации. Если найдем. Он пообещал", - смеясь, сказал глава МИД.
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По словам Макея, абсурдность ситуации заключается в том, что те, кто вбрасывает в интернет подобные "новости", исходят из того, "что происходит в их странах", поскольку "во многих государствах … сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением".
"Так вот я хочу однозначно сказать: что в Беларуси такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти, это я могу сказать однозначно", - подчеркнул глава ведомства.
В четверг президент Белоруссии назвал "жутким фейком" информацию о 840 миллионах долларов на счету в Швейцарии у его сына и предложил любому желающему немедленно их забрать.
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