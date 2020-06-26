Россия призвала стороны конфликта в Йемене немедленно прекратить огонь

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия озабочена эскалацией напряженности в Йемене, призывает все стороны конфликта немедленно отказаться от вооруженного противостояния, говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати российского МИД.
Как напомнили в российском дипведомстве, в ночь с 22 на 23 июня хуситское движение "Ансар Алла" обстреляло ракетами и беспилотниками ряд объектов на территории Саудовской Аравии в провинциях Наджран и Джизан, а также в столице королевства Эр-Рияде. В свою очередь силами "антихуситской коалиции" во главе с Саудовской Аравией только 23 и 24 июня по территории Йемена было нанесено более 80 ударов с воздуха, указали в ведомстве.
"Призываем все стороны йеменского конфликта немедленно прекратить вооружённые действия... Подтверждаем свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего отказа от силового противостояния в Йемене и налаживания инклюзивного межйеменского переговорного процесса под эгидой ООН, в рамках которого будут учтены интересы всех основных политических сил, конфессиональных и региональных групп населения этой страны", - говорится в комментарии МИД РФ.
Ведомство подчеркивает приверженность интенсификации посреднических усилий по поиску политических развязок, от успеха которых напрямую зависит снижение уровня конфронтации и напряженности в Йемене и вокруг него.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.