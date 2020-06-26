Серебренникова признали главой преступной группы

Какие-то крайности от государства: жесткие требования по fz-44 или нате-возьмите 150 млн, а потом отчитаетесь . Они и взяли. А где был контроль за расходованием? Режиссер, конечно, должен ответить за растрату, но государство тоже должно отвечать за упущения и чиновники с фамилиями должны сидеть рядом с ним.
При этом суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум "не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников". Согласно обвинению, она только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В итоге ее признали виновной в халатности.
Судья продолжает оглашать приговор, наказание пока неизвестно.
В Кремле заявили, что знают и учитывают мнение деятелей культуры по делу "Седьмой студии", но не чувствуют общественного напряжения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не готовятся к возможным акциям, которые могут быть в случае обвинительного приговора фигурантам дела.
Он добавил, что дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры.
"Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан", - сказал Песков.
Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу "Седьмой студии"
Международный отклик
За вынесением приговора режиссеру следят и за пределами страны. Так, официальный представитель правительства ГерманииШтеффен Зайберт заявил, что в Берлине приняли к сведению решение суда.
Он добавил, что принципы ОБСЕ и Совета Европы "действуют и для России, а точнее право на свободу мнений, свободу творчества, справедливые условия представления отличающихся политических позиций, и это должно быть, по нашему мнению, гарантировано и в России ".
Зайберт напомнил, что правительство Германии в контактах с российскими коллегами подчеркивало это в контексте дела Серебренникова.
Какие-то крайности от государства: жесткие требования по fz-44 или нате-возьмите 150 млн, а потом отчитаетесь . Они и взяли. А где был контроль за расходованием? Режиссер, конечно, должен ответить за растрату, но государство тоже должно отвечать за упущения и чиновники с фамилиями должны сидеть рядом с ним.
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