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https://ria.ru/20200626/1573518875.html
Серебренникова признали главой преступной группы
Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:21
софья апфельбаум
седьмая студия
штеффен зайберт
кирилл серебренников
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https://ria.ru/20200626/1573501893.html
ну прямо ОПГ сынов земли обетованной получилась?
21
Какие-то крайности от государства: жесткие требования по fz-44 или нате-возьмите 150 млн, а потом отчитаетесь . Они и взяли. А где был контроль за расходованием? Режиссер, конечно, должен ответить за растрату, но государство тоже должно отвечать за упущения и чиновники с фамилиями должны сидеть рядом с ним.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573507530_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_3201b8611df08895a6209d7a09d97420.jpg
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РИА Новости
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софья апфельбаум, седьмая студия, штеффен зайберт, кирилл серебренников

Серебренникова признали главой преступной группы

15:11 26.06.2020 (обновлено: 16:21 26.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Олеся Менделеева признала Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, а именно почти 129 миллионов рублей.
По ее словам, группа отмечалась "устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления".
"Серебренников, Итин, Малобродский <...> совершили действия, направленные на личное обогащение", — продолжила судья.
При этом суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум "не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников". Согласно обвинению, она только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В итоге ее признали виновной в халатности.
Судья продолжает оглашать приговор, наказание пока неизвестно.
Кирилл Серебренников без вещей вошел в здание суда на оглашение приговора
10:59
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей

Реакция на обвинительный вердикт

Возле здания суда находятся певец и актер Рома Зверь, рэпер Оксимирон, писатель Дмитрий Быков, телеведущая Екатерина Варнава, кинокритик Антон Долин и другие деятели театра и кино. Помимо знаменитостей, у суда собралось несколько сотен человек, которым не удалось зайти в здание.
В Кремле заявили, что знают и учитывают мнение деятелей культуры по делу "Седьмой студии", но не чувствуют общественного напряжения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не готовятся к возможным акциям, которые могут быть в случае обвинительного приговора фигурантам дела.
Он добавил, что дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры.
"Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан", - сказал Песков.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу "Седьмой студии"
Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу "Седьмой студии"

Международный отклик

За вынесением приговора режиссеру следят и за пределами страны. Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине приняли к сведению решение суда.
Он добавил, что принципы ОБСЕ и Совета Европы "действуют и для России, а точнее право на свободу мнений, свободу творчества, справедливые условия представления отличающихся политических позиций, и это должно быть, по нашему мнению, гарантировано и в России ".
Зайберт напомнил, что правительство Германии в контактах с российскими коллегами подчеркивало это в контексте дела Серебренникова.
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
114321012
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Софья АпфельбаумСедьмая студияШтеффен ЗайбертКирилл Серебренников
Популярные комментарии
ну прямо ОПГ сынов земли обетованной получилась?
26 июня, 16:01
РПРостовский Папа
1270110
Какие-то крайности от государства: жесткие требования по fz-44 или нате-возьмите 150 млн, а потом отчитаетесь . Они и взяли. А где был контроль за расходованием? Режиссер, конечно, должен ответить за растрату, но государство тоже должно отвечать за упущения и чиновники с фамилиями должны сидеть рядом с ним.
26 июня, 16:09
ГБГлеб Бурлаков
700004
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