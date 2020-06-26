Серебренникова признали главой преступной группы

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Олеся Менделеева признала Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, а именно почти 129 миллионов рублей.

По ее словам, группа отмечалась "устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления".

"Серебренников, Итин, Малобродский <...> совершили действия, направленные на личное обогащение", — продолжила судья.

При этом суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум "не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников". Согласно обвинению, она только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В итоге ее признали виновной в халатности.

Судья продолжает оглашать приговор, наказание пока неизвестно.

Реакция на обвинительный вердикт

В Кремле заявили, что знают и учитывают мнение деятелей культуры по делу " Седьмой студии ", но не чувствуют общественного напряжения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не готовятся к возможным акциям, которые могут быть в случае обвинительного приговора фигурантам дела.

Он добавил, что дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры.

"Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан", - сказал Песков.

Международный отклик

За вынесением приговора режиссеру следят и за пределами страны. Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине приняли к сведению решение суда.

Он добавил, что принципы ОБСЕ и Совета Европы "действуют и для России, а точнее право на свободу мнений, свободу творчества, справедливые условия представления отличающихся политических позиций, и это должно быть, по нашему мнению, гарантировано и в России ".