Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Власти Украины получили от Польши гуманитарную помощь со средствами для противодействия коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Ранее минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За минувшие сутки заболели 1109 человек и 19 скончались.
"Тринадцать грузовиков доставили дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и лицевые щитки. Передача гуманитарного груза происходила при участии посла Польши Бартоша Цихо, представителей Фонда международной солидарности и Еврокомиссии", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
По словам заместителя главы минздрава Игоря Иващенко, это крупнейшая партия гуманитарной помощи, которую получала Украина за все время пандемии. Груз будет распределен между госслужбой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны, погранслужбой и учреждениями здравоохранения. "Отдельная адресная доставка товаров будет осуществляться в город Славянск", - приводит пресс-служба слова Иващенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
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