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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573517947.html
Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Власти Украины получили от Польши гуманитарную помощь со средствами для противодействия коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
воз
польша
украина
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, воз, польша, украина, в мире

Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

14:57 26.06.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Власти Украины получили от Польши гуманитарную помощь со средствами для противодействия коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Ранее минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За минувшие сутки заболели 1109 человек и 19 скончались.
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"Тринадцать грузовиков доставили дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и лицевые щитки. Передача гуманитарного груза происходила при участии посла Польши Бартоша Цихо, представителей Фонда международной солидарности и Еврокомиссии", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
По словам заместителя главы минздрава Игоря Иващенко, это крупнейшая партия гуманитарной помощи, которую получала Украина за все время пандемии. Груз будет распределен между госслужбой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны, погранслужбой и учреждениями здравоохранения. "Отдельная адресная доставка товаров будет осуществляться в город Славянск", - приводит пресс-служба слова Иващенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗПольшаУкраинаВ мире
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