Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Ранее минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За минувшие сутки заболели 1109 человек и 19 скончались.

По словам заместителя главы минздрава Игоря Иващенко, это крупнейшая партия гуманитарной помощи, которую получала Украина за все время пандемии. Груз будет распределен между госслужбой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны, погранслужбой и учреждениями здравоохранения. "Отдельная адресная доставка товаров будет осуществляться в город Славянск", - приводит пресс-служба слова Иващенко.