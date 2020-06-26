Директор красноярского заповедника предупредил об отравленном мясе оленей

"Еще одним предметом обсуждения стала необходимость принятия мер по ограничению добычи диких северных оленей, мигрирующих в районах, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По мнению... Кочкарева, по берегу реки Пясина проходит от 12 до 15% оленей центральной таймырской группировки. В последующем животные могут уйти на юг и быть отстреляны вблизи поселков, что составит высокий риск употребления загрязненной нефтепродуктами продукции (мяса, субпродуктов) населением", - сообщает пресс-служба Минприроды.