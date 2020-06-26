Миронов проголосовал по поправкам в Конституцию

"Я убежден, что мы открываем новую страницу в современной истории Российской Федерации. Потому что люди давным-давно ждали реальных перемен, а именно – разворота государства в сторону человека. Те поправки, которые мы сегодня легализуем и оформляем всенародным голосованием, действительно делают именно это – разворачивают государство лицом к человеку", – сказал парламентарий.