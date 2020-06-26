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Миронов проголосовал по поправкам в Конституцию
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов проголосовал по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:28
2020-06-26T14:28
голосование по поправкам в конституцию
сергей миронов
справедливая россия
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов проголосовал по поправкам в Конституцию.
Он отметил, что голосование на избирательном участке №73 в Москве прошло с соблюдением мер безопасности. На входе каждый мог обработать руки антисептиком, взять маску и перчатки.
"Я убежден, что мы открываем новую страницу в современной истории Российской Федерации. Потому что люди давным-давно ждали реальных перемен, а именно – разворота государства в сторону человека. Те поправки, которые мы сегодня легализуем и оформляем всенародным голосованием, действительно делают именно это – разворачивают государство лицом к человеку", – сказал парламентарий.
Миронов добавил, что проголосовать нужно для того, чтобы "иметь полное моральное право говорить своим детям и внукам, что мы стояли у истоков новой России".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования – 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля.
На этой неделе президент в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Как подчеркнул Путин, "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед".