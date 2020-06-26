В Свердловской области возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов в лесу

"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде)", - говорится в сообщении.