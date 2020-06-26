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В Свердловской области возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов в лесу
Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в лесу возбуждено в Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:28
2020-06-26T14:28
свердловская область
происшествия
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свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в лесу возбуждено в Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде)", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура провела проверку, в ходе которой подтвердился факт разлива нефтепродуктов в лесном массиве вблизи села Мелкозерово Алапаевского района. Зона загрязнения территории земельного участка вредными веществами составила свыше 302 квадратных метров.
По результатам лабораторного исследования выявлено превышение фонового содержания нефтепродуктов в почве в 13,3 раза, что свидетельствует о существенном загрязнении почвы.
Согласно расчетам министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, размер вреда, причиненный почвам, составляет 681 тысячу рублей, уточняет прокуратура.