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Выяснилось, что стало с турбизнесом в Таиланде во время пандемии
Турпоток в Таиланд с января по май упал на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как в последние два весенних месяца границы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:40
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Выяснилось, что стало с турбизнесом в Таиланде во время пандемии

15:40 26.06.2020
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Турпоток в Таиланд с января по май упал на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как в последние два весенних месяца границы страны были закрыты, сообщает MarketScreener.
Расходы иностранных гостей за первые пять месяцев также снизились на 60 процентов до 332 миллиардов бат (10,75 миллиарда долларов).
Страна, зависящая от туризма, которую посетило рекордное число гостей — 39,8 миллиона — в прошлом году, ввела запрет на входящие рейсы в апреле. Он остается в силе до конца июня, но есть планы разрешить въезд некоторым иностранным путешественникам на следующей неделе.
Тем более, в Таиланде уже 32 дня не фиксируется внутренняя передача вируса, а большинство пациентов выздоровели.
По прогнозам, число иностранных туристов в этом году сократится на 80 процентов и составит восемь миллионов человек. В прошлом году расходы иностранных гостей составили 11,4 процента ВВП.
Валентино Бонтемпи
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