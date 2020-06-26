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Распространение нового коронавируса
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В Алма-Ате ужесточили карантин из-за коронавируса
Администрация казахстанской Алма-Аты для сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводит ряд дополнительных карантинных ограничений: в мегаполисе... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
бакытжан сагинтаев
коронавирусы
здоровье - общество
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алма-ата
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коронавирус covid-19, нур-султан, бакытжан сагинтаев, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алма-ата, казахстан, в мире

В Алма-Ате ужесточили карантин из-за коронавируса

14:18 26.06.2020
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАлма-Ата
Алма-Ата
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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Алма-Ата. Архивное фото
АЛМА-АТА, 26 июн - РИА Новости. Администрация казахстанской Алма-Аты для сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводит ряд дополнительных карантинных ограничений: в мегаполисе закроются крупные магазины, рынки, остановится общественный транспорт, сообщила пресс-служба городской мэрии.
Аналогичные меры вводились в столице республики и ряде городов 20-21 июня. В пятницу пресс-служба администрации Нур-Султана сообщила о введении в городе карантинных ограничений на 27-28 июня. В столице закроют места массового скопления людей, прекратит работу общественный транспорт, горожанам запретят выходить из дома за исключением похода в аптеку, в близлежащий продуктовый магазин или в больницу. Аналогичные меры в столице Казахстана и Алма-Ате уже вводили на прошлых выходных из-за ухудшения ситуации с COVID-19
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"По поручению акима (мэра) города Алматы Бакытжана Сагинтаева комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе", - говорится в сообщении.
Согласно принятому решению, в течение субботы и воскресенья не будут работать крытые объекты, где высок риск распространения коронавируса. В их число входят крупные торговые сети, за исключением филиалов в формате "магазинов у дома", крытые рынки, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома и фитнес-центры.
Власти разрешили продолжать работу объектам общественного питания, принимающим посетителей на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Общественный транспорт в эти дни ходить не будет.
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"Напоминаем, что в связи с дополнительными ограничительными мерами гражданам рекомендуется ограничить передвижение по городу. Лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым горожанам, рекомендовано оставаться дома", - говорится в пресс-релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 19,7 тысячи случаев коронавируса, более 12,3 тысячи пациентов выздоровели, 147 - погибли. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей COVID-19, их в стране более 13,5 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанБакытжан СагинтаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлма-АтаКазахстанВ мире
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