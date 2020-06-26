Правительство Германии приняло к сведению приговор Серебренникову

"Мы приняли к сведению сегодняшний обвинительный вердикт. Объявление меры наказания еще предстоит, по нашей информации. Как вы знаете, как мы часто тут высказываемся по другим случаям, мы внимательно следим за развитием событий в России, за тем, как там обходятся с оппозиционными политиками, журналистами, гражданским обществом, художниками", - заявил он на брифинге в пятницу.