В Приамурье полицейского и росгвардейца обвинили в нападении на фермера

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн - РИА Новости. Полицейского и сотрудника Росгвардии в Амурской области обвиняют в разбойном нападении на фермера, оба заключены под стражу, в отношении них по месту службы проводятся проверки.
"Предъявлено обвинение инспектору ДПС ГИБДД России по Амурской области и старшему инспектору отдела управления Росгвардии по Амурской области в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)... По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК РФ по Амурской области.
По данным следствия, рано утром 6 июня полицейский и росгвардеец напали с оружием на фермера в селе Новоспасск Архаринского района и похитили у мужчины с производственной базы сельхозтехнику. Задержали подозреваемых в разбое сотрудники УФСБ по Амурской области.
"По распоряжению начальника управления Росгвардии по Амурской области после сообщения СК о задержании сотрудника организована служебная проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
"В отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. Решением начальника УМВД он отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщила агентству начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.