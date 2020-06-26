В Приамурье полицейского и росгвардейца обвинили в нападении на фермера

"Предъявлено обвинение инспектору ДПС ГИБДД России по Амурской области и старшему инспектору отдела управления Росгвардии по Амурской области в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)... По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК РФ по Амурской области.

"В отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. Решением начальника УМВД он отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщила агентству начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.