https://ria.ru/20200626/1573514426.html
В России создадут пять новых военных полигонов
Пять новых военных полигонов создадут в России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:08
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