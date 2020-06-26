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В России создадут пять новых военных полигонов
Пять новых военных полигонов создадут в России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:08
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В России создадут пять новых военных полигонов

14:08 26.06.2020
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© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пять новых военных полигонов создадут в России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.

"Совершенствуется материальная база боевой подготовки. В соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы формируется пять новых полигонов - два в Западном военном округе и три в Воздушно-десантных войсках", - сказал Шойгу во время коллегии, которая транслировалась по "России 24".

Ведется обустройство 57 полигонов, добавил он.
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
5 июня, 09:56Новое оружие России
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
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