https://ria.ru/20200626/1573514351.html
Трансляцию обращения Путина посмотрели более 8,7 миллиона человек
Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам 23 июня посмотрели свыше 8,7 миллиона телезрителей, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:07
2020-06-26T14:07
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
москва
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200626/1573509911.html
1
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, москва, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина
к россиянам 23 июня посмотрели свыше 8,7 миллиона телезрителей, сообщили РИА Новости в Mediascope.
Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве
и Петербурге
- до 12 миллионов рублей, а также провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр, существенно сократив нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ) и снизив ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%.
Аудитория обращения Путина, по данным Mediascope, составила почти 8,704 миллиона человек. Суммарный рейтинг передачи - 12,3%, доля аудитории - 60,4%, охват - 19,8%.
Большинство россиян смотрели трансляцию на канале "Россия 1": аудитория составила почти два миллиона, рейтинг - 2,8%, доля, 13,7%, охват - 4,3%. На Первом канале обращение видели 1,8 миллиона человек, на НТВ - 1,4 миллиона.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших программу минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. При подсчетах учитывались города России с населением больше 100 тысяч человек, целевая аудитория - население 4+.