Трансляцию обращения Путина посмотрели более 8,7 миллиона человек

Большинство россиян смотрели трансляцию на канале "Россия 1": аудитория составила почти два миллиона, рейтинг - 2,8%, доля, 13,7%, охват - 4,3%. На Первом канале обращение видели 1,8 миллиона человек, на НТВ - 1,4 миллиона.

Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших программу минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. При подсчетах учитывались города России с населением больше 100 тысяч человек, целевая аудитория - население 4+.