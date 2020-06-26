https://ria.ru/20200626/1573514177.html
В Ивановской области умер пациент с коронавирусом
Мужчина 39 лет, ставший сороковым умершим в Ивановской области пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, мог заразиться от прибывшего из Москвы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:03
2020-06-26T14:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости.
Мужчина 39 лет, ставший сороковым умершим в Ивановской области
пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией
, мог заразиться от прибывшего из Москвы
знакомого, у которого обнаружили симптомы ОРВИ, сообщает в пятницу облправительство.
По данным на 26 июня, в Ивановской области зарегистрированы 4405 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 75 диагнозов. Из новых случаев: 53 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 19 человек, в основном это бытовые контакты. Двое больных прибыли из Москвы, один - из Санкт-Петербурга
.
За сутки выписаны 120 человек, в сумме к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2763 пациента. Сорок пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
"Информация по одному из них появилась за последние сутки. Это пациент 39 лет из Гаврилова Посада. В истории болезни обращает на себя внимание тот факт, что у пациента был контакт с человеком, приехавшим из Москвы с симптомами ОРВИ. Имелись сопутствующие заболевания, но основной причиной смерти, как показала патологоанатомическая экспертиза, стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что во всех 40 случаях летальных исходов у пациентов были тяжелые сопутствующие патологии.
В стационаре на данный момент находятся 755 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 230 человек, на аппаратах ИВЛ – 17 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.