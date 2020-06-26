В Ивановской области умер пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Мужчина 39 лет, ставший сороковым умершим в Мужчина 39 лет, ставший сороковым умершим в Ивановской области пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией , мог заразиться от прибывшего из Москвы знакомого, у которого обнаружили симптомы ОРВИ, сообщает в пятницу облправительство.

По данным на 26 июня, в Ивановской области зарегистрированы 4405 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 75 диагнозов. Из новых случаев: 53 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 19 человек, в основном это бытовые контакты. Двое больных прибыли из Москвы, один - из Санкт-Петербурга

За сутки выписаны 120 человек, в сумме к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2763 пациента. Сорок пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

"Информация по одному из них появилась за последние сутки. Это пациент 39 лет из Гаврилова Посада. В истории болезни обращает на себя внимание тот факт, что у пациента был контакт с человеком, приехавшим из Москвы с симптомами ОРВИ. Имелись сопутствующие заболевания, но основной причиной смерти, как показала патологоанатомическая экспертиза, стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что во всех 40 случаях летальных исходов у пациентов были тяжелые сопутствующие патологии.

В стационаре на данный момент находятся 755 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 230 человек, на аппаратах ИВЛ – 17 пациентов.