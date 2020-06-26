Столтенберг: обязательства США по безопасности в Европе незыблемы

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Регулярные консультации Регулярные консультации США с союзниками по НАТО подтверждают незыблемые обязательства Вашингтона по поддержанию безопасности в Европе, заявил перед встречей с главой Пентагона Марком Эспером в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

"Мы обсудим присутствие США в Европе в свете планов по сокращению американского присутствия в Германии. Я рад тому, что США консультируются с союзниками, подтверждая, что обязательства США по безопасности в Европе остаются незыблемыми", – подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что присутствие США в Европе важно как для европейских союзников, так и для самой Америки. "Присутствие США важно как для Европы, так и для США, потому что только работая вместе, мы можем противостоять глобальным угрозам", - указал генсек альянса.