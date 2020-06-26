Столтенберг: обязательства США по безопасности в Европе незыблемы

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Регулярные консультации США с союзниками по НАТО подтверждают незыблемые обязательства Вашингтона по поддержанию безопасности в Европе, заявил перед встречей с главой Пентагона Марком Эспером в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обсудим присутствие США в Европе в свете планов по сокращению американского присутствия в Германии. Я рад тому, что США консультируются с союзниками, подтверждая, что обязательства США по безопасности в Европе остаются незыблемыми", – подчеркнул Столтенберг.
16 июня, 16:24Сказано в эфире"Намек простой". Военный эксперт о разных позициях США и Европы к НАТОПосол Германии в США ответила на заявление Дональда Трампа о "защите от России". В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позицию сторон, а также их отношение к Североатлантическому альянсу.
Он также отметил, что присутствие США в Европе важно как для европейских союзников, так и для самой Америки. "Присутствие США важно как для Европы, так и для США, потому что только работая вместе, мы можем противостоять глобальным угрозам", - указал генсек альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").