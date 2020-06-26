КС обязал изменить норму о выезде ребенка за границу с одним из родителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России предписал изменить законодательную норму, согласно которой вопрос о выезде ребенка за границу с одним из родителей, если другой против, решается судом, следует из материалов КС.

КС в пятницу опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности части первой статьи 21 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно этой норме, в том случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка заявит о своем несогласии на его выезд из России, вопрос о такой возможности разрешается в судебном порядке.

Рассмотрение дела состоялось по жалобе жителя Омска Игоря Николаенко, чья бывшая супруга живет в США . Чтобы избежать незаконного вывоза дочери за границу, по заявлению Николаенко был установлен соответствующий запрет. А когда он сам собрался поехать с ребенком сначала к родственникам в Казахстан , а затем на отдых в другие страны, суды разрешили выезд только в Казахстан, установив определенные сроки этой поездки. Посчитав, что ограничено его право на свободный выезд за пределы России, Николаенко обратился в Конституционный суд.

По оценке КС, распространение судебного порядка на родителя, который ранее выразил несогласие на выезд ребенка за границу, "призвано уравнять с ним в правах второго родителя, в отношении которого запрет действует без каких-либо изъятий". При этом тот родитель, с которым проживет ребенок, "как правило, находится в лучшем положении, чтобы определить, отвечает ли текущим потребностям ребенка выезд его за пределы Российской Федерации", отметил КС РФ.

"Следовательно, суд не может быть лишен возможности – когда на отмене наложенного в административной процедуре неконкретизированного запрета на выезд настаивает тот из родителей, с которым на законных основаниях постоянно проживает несовершеннолетний и который представил доказательства того, что сохранение в силе этого запрета в полном объеме не отвечает больше интересам самого ребенка, – снять этот запрет не только в отношении отдельной поездки (в конкретное государство и в определенный период), но и более широким образом (вплоть до полной его отмены)", - констатировал Конституционный суд.

Как указал КС, оспариваемая норма не соответствует конституции, поскольку ограничивает полномочия суда разрешить выезд ребенка за границу с тем из родителей, с которым он живет.