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КС обязал изменить норму о выезде ребенка за границу с одним из родителей
Конституционный суд (КС) России предписал изменить законодательную норму, согласно которой вопрос о выезде ребенка за границу с одним из родителей, если другой... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:54
россия
конституционный суд рф
общество
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россия, конституционный суд рф, общество

КС обязал изменить норму о выезде ребенка за границу с одним из родителей

13:54 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонституционный суд
Конституционный суд
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Конституционный суд. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России предписал изменить законодательную норму, согласно которой вопрос о выезде ребенка за границу с одним из родителей, если другой против, решается судом, следует из материалов КС.
КС в пятницу опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности части первой статьи 21 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно этой норме, в том случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка заявит о своем несогласии на его выезд из России, вопрос о такой возможности разрешается в судебном порядке.
Конституционный суд РФ. Архивное фото
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Рассмотрение дела состоялось по жалобе жителя Омска Игоря Николаенко, чья бывшая супруга живет в США. Чтобы избежать незаконного вывоза дочери за границу, по заявлению Николаенко был установлен соответствующий запрет. А когда он сам собрался поехать с ребенком сначала к родственникам в Казахстан, а затем на отдых в другие страны, суды разрешили выезд только в Казахстан, установив определенные сроки этой поездки. Посчитав, что ограничено его право на свободный выезд за пределы России, Николаенко обратился в Конституционный суд.
По оценке КС, распространение судебного порядка на родителя, который ранее выразил несогласие на выезд ребенка за границу, "призвано уравнять с ним в правах второго родителя, в отношении которого запрет действует без каких-либо изъятий". При этом тот родитель, с которым проживет ребенок, "как правило, находится в лучшем положении, чтобы определить, отвечает ли текущим потребностям ребенка выезд его за пределы Российской Федерации", отметил КС РФ.
"Следовательно, суд не может быть лишен возможности – когда на отмене наложенного в административной процедуре неконкретизированного запрета на выезд настаивает тот из родителей, с которым на законных основаниях постоянно проживает несовершеннолетний и который представил доказательства того, что сохранение в силе этого запрета в полном объеме не отвечает больше интересам самого ребенка, – снять этот запрет не только в отношении отдельной поездки (в конкретное государство и в определенный период), но и более широким образом (вплоть до полной его отмены)", - констатировал Конституционный суд.
Как указал КС, оспариваемая норма не соответствует конституции, поскольку ограничивает полномочия суда разрешить выезд ребенка за границу с тем из родителей, с которым он живет.
"Федеральному законодателю надлежит… внести в действующее регулирование изменения, направленные на совершенствование порядка решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации в сопровождении одного из родителей", - установил КС, направив дело заявителя на пересмотр.
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РоссияКонституционный суд РФОбщество
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