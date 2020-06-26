Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573513212.html
Генсек НАТО и глава Пентагона обсудят "ответ на российские ракеты"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Марк Эспер в ходе встречи в Брюсселе намерены обсудить "совместный ответ на российские ракеты". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:46
россия
марк эспер
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
европа
йенс столтенберг
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:67:2948:1725_1400x0_80_0_0_808521bd51b23dec131fa388ed560f99.jpg
https://ria.ru/20200617/1573087561.html
https://ria.ru/20200625/1573478054.html
1
россия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:67:2948:1725_1400x0_80_0_0_808521bd51b23dec131fa388ed560f99.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_0608b88e4d1a67a51fc6c9a35161e95d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_451:0:2499:2048_1400x0_80_0_0_e770d7b8a559773c3ed495996b1abf5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, марк эспер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, европа, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО и глава Пентагона обсудят "ответ на российские ракеты"

13:46 26.06.2020
911
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Марк Эспер в ходе встречи в Брюсселе намерены обсудить "совместный ответ на российские ракеты".
"Мы совместно работаем над сбалансированным ответом на новые российские ракеты, которые мы считаем опасным и дестабилизирующим фактором", - сказал Столтенберг перед совещанием.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
17 июня, 19:46
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Столтенберг также отметил, что Китай должен участвовать в контроле над вооружениями. "Мы приветствуем переговоры между Россией и США по контролю над вооружениями, и мы согласны с тем, что Китай, как растущая сила, должен также принять участие в контроле над вооружениями", - подчеркнул генсек альянса.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Главы минобороны стран НАТО на встрече 17-18 июня согласовали пакет военных и политических мер на фоне расширения Россией ракетного потенциала. Эти меры включают укрепление интегрированных систем ПВО союзников, укрепление обычных военных мощностей. А также сбор разведывательной информации и модификацию военных учений.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:32
США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД
0120058
Обсудить 1
РоссияМарк ЭсперСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о Крыме
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Обвинение по делу MH17 не хочет повторного исследования данных с радаров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг: обязательства США по безопасности в Европе незыблемы
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Правительство Германии приняло к сведению приговор Серебренникову
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Вид Анкары
В Турции 121 сотрудника жандармерии приговорили к пожизненному заключению
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Дорогие отели в Крыму пользуются повышенным спросом у россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
В России создадут пять новых военных полигонов
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
Лента новостейМолния