Генсек НАТО и глава Пентагона обсудят "ответ на российские ракеты"

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Марк Эспер в ходе встречи в Брюсселе намерены обсудить "совместный ответ на российские ракеты".
"Мы совместно работаем над сбалансированным ответом на новые российские ракеты, которые мы считаем опасным и дестабилизирующим фактором", - сказал Столтенберг перед совещанием.
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Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Столтенберг также отметил, что Китай должен участвовать в контроле над вооружениями. "Мы приветствуем переговоры между Россией и США по контролю над вооружениями, и мы согласны с тем, что Китай, как растущая сила, должен также принять участие в контроле над вооружениями", - подчеркнул генсек альянса.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Главы минобороны стран НАТО на встрече 17-18 июня согласовали пакет военных и политических мер на фоне расширения Россией ракетного потенциала. Эти меры включают укрепление интегрированных систем ПВО союзников, укрепление обычных военных мощностей. А также сбор разведывательной информации и модификацию военных учений.