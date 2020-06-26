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Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:24
министерство транспорта рф (минтранс россии)
евгений дитрих
экономика
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Ну как бы это продолжение плана по изоляции России . Так что Запад сейчас будет выстраивать новую систему туризма и передвижений . И Россия будет вытесняться со всех направлений .
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:127:2858:1735_1400x0_80_0_0_13fb72904fc3985a519c6b60317c7b27.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство транспорта рф (минтранс россии), евгений дитрих, экономика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

13:27 26.06.2020 (обновлено: 15:24 26.06.2020)
110943
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ВОЛГОГРАД, 26 июн — РИА Новости. Международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.

"Я выражал надежду на то, что такое открытие возможно в июле. <...> Надежда еще жива. После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана", — сказал Дитрих.

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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Евгений ДитрихЭкономика
Популярные комментарии
Ну как бы это продолжение плана по изоляции России . Так что Запад сейчас будет выстраивать новую систему туризма и передвижений . И Россия будет вытесняться со всех направлений .
26 июня, 13:33
freizdorf
6410313
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