Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

"Я выражал надежду на то, что такое открытие возможно в июле. <...> Надежда еще жива. После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана", — сказал Дитрих.