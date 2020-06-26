https://ria.ru/20200626/1573511850.html
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:27
2020-06-26T15:24
министерство транспорта рф (минтранс россии)
евгений дитрих
экономика
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https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:127:2858:1735_1400x0_80_0_0_13fb72904fc3985a519c6b60317c7b27.jpg
https://ria.ru/20200601/1572274195.html
freizdorf
Ну как бы это продолжение плана по изоляции России . Так что Запад сейчас будет выстраивать новую систему туризма и передвижений . И Россия будет вытесняться со всех направлений .
27
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:127:2858:1735_1400x0_80_0_0_13fb72904fc3985a519c6b60317c7b27.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство транспорта рф (минтранс россии), евгений дитрих, экономика