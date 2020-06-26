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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573511236.html
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:08
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
российская академия наук
дмитрий песков
общество
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россия, конституция рф, российская академия наук, дмитрий песков, общество

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

13:19 26.06.2020 (обновлено: 16:08 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
"Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, в курсе ли в Кремле того, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования по Конституции.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:26Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФРоссийская академия наукДмитрий ПесковОбщество
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