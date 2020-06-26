Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

"Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, в курсе ли в Кремле того, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования по Конституции.