https://ria.ru/20200626/1573511236.html
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:19
2020-06-26T16:08
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
российская академия наук
дмитрий песков
общество
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андрей сидоркин
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Арина Жанжора
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РИА Новости
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россия, конституция рф, российская академия наук, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук
(РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
"Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, в курсе ли в Кремле того, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования по Конституции.
Журналист уточнил, что разногласия возникли в склонении слова "конституция".