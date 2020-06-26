https://ria.ru/20200626/1573509649.html
Путин выступит с ежегодным обращением к выпускникам 27 июня
Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит с ежегодным обращением к выпускникам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:53
2020-06-26T13:12
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образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, сн_образование, дмитрий песков, владимир путин, образование - общество, общество