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Путин выступит с ежегодным обращением к выпускникам 27 июня
Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит с ежегодным обращением к выпускникам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:12
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Путин выступит с ежегодным обращением к выпускникам 27 июня

12:53 26.06.2020 (обновлено: 13:12 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит с ежегодным обращением к выпускникам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет видеообращение традиционное, которое президент запишет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин выступит с обращением к выпускникам в субботу и в каком формате оно пройдет.
Всероссийский онлайн-выпускной для студентов и общефедеральный "Выпускной-2020" для школьников пройдут в один день - 27 июня.
Президент РФ Владимир Путин
23 июня, 17:33
Путин пожелал успехов выпускникам школ, которым предстоит сдавать ЕГЭ
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