Путин пообщается с участниками акции "Мы вместе"

"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сразу где-то после 14.00 он пообщается с участниками общероссийской акции "Мы вместе". Это будет видеоконференция, разбросанное по географии мероприятие, определенные итоги будут подведены работы в рамках этой акции", - рассказал Песков о рабочем графике президента.

По его словам, будет очень большое представительство: ребята из всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", народного фронта "За Россию", из штабов акции.

"Совершенно разные темы, будут рассказывать президенту по разным направлениям о том, как формировались штабы, как осуществлялась мобилизация этих движений, когда нагрянул коронавирус, как вырабатывались модальности по заботе о пожилых, как поддерживали медиков, как занимались детьми, как работают с обращениями граждан", - рассказал Песков.

Он добавил, что Путин высоко оценивал то, что делают участники в рамках акции "Мы вместе", потому и решил подвести с ними итоги.

"Во второй половине дня наступит черед международных дел. Как мы уже сообщали, президент проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это будет не телефонный разговор, а общение посредством также видеоконференции", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, такой формат общения становится все популярнее в мире, в том числе среди лидеров стран.