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Путин пообщается с участниками акции "Мы вместе"
Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщается с участниками акции "Мы вместе", также российский лидер проведет переговоры со своим... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
общество
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353
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эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин пообщается с участниками акции "Мы вместе"

12:51 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщается с участниками акции "Мы вместе", также российский лидер проведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сразу где-то после 14.00 он пообщается с участниками общероссийской акции "Мы вместе". Это будет видеоконференция, разбросанное по географии мероприятие, определенные итоги будут подведены работы в рамках этой акции", - рассказал Песков о рабочем графике президента.
По его словам, будет очень большое представительство: ребята из всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", народного фронта "За Россию", из штабов акции.
"Совершенно разные темы, будут рассказывать президенту по разным направлениям о том, как формировались штабы, как осуществлялась мобилизация этих движений, когда нагрянул коронавирус, как вырабатывались модальности по заботе о пожилых, как поддерживали медиков, как занимались детьми, как работают с обращениями граждан", - рассказал Песков.
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Он добавил, что Путин высоко оценивал то, что делают участники в рамках акции "Мы вместе", потому и решил подвести с ними итоги.
"Во второй половине дня наступит черед международных дел. Как мы уже сообщали, президент проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это будет не телефонный разговор, а общение посредством также видеоконференции", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, такой формат общения становится все популярнее в мире, в том числе среди лидеров стран.
"И вечером мы также ожидаем международный телефонный разговор, о котором своевременно и должным образом мы вас известим", - рассказал Песков.
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