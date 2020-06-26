В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу

ВОЛГОГРАД, 26 июн - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли автомобильное движение в полном объеме по новому мосту через реку Ахтубу в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Контракт на строительство мостового перехода через Ахтубу был заключен еще в 2009 году, завершение стройки намечалось на 2011 год. Из-за недостатка бюджетного финансирования сроки неоднократно переносились. С 2014 года на строительство мостового перехода было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Это позволило довести его общую готовность к концу 2017 году до 80% и открыть автомобильное движение по временной схеме.
"Я всех сегодня поздравляю, хочу сказать огромные слова благодарности мостовикам, дорожникам, которые этот объект доводили, что называется, зубами выгрызали его из земли, и очень верю, надеюсь, что объект этот красивый, знаковый, прослужит долго", - приводит слова Дитриха на церемонии открытия движения пресс-служба.
Протяженность моста через Ахтубу - 6,5 километра, из которых 2,5 километра составляют мостовые переходы и эстакады. Так как путепровод проходит по особо охраняемой территории, требования экологической безопасности на объекте соблюдены в полном объеме – построены шесть водоочистных сооружений, проложено порядка 30 километров ливневой канализации.
По информации администрации, запуск движения по новому мосту через Ахтубу значительно увеличит объемы грузоперевозок, выведет автомобильный трафик за пределы населенных пунктов, а также обеспечит транспортный коридор с запада на восток, открыв перед областью новые перспективы сотрудничества со странами Средней Азии, Китаем и Ираном.
Мост через Ахтубу и автотрасса "Краснослободск – Средняя Ахтуба" являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Дорога является альтернативой плотине Волжской ГЭС, что разгружает продольные магистрали в Волгограде.
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