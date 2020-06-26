В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу

Контракт на строительство мостового перехода через Ахтубу был заключен еще в 2009 году, завершение стройки намечалось на 2011 год. Из-за недостатка бюджетного финансирования сроки неоднократно переносились. С 2014 года на строительство мостового перехода было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Это позволило довести его общую готовность к концу 2017 году до 80% и открыть автомобильное движение по временной схеме.