https://ria.ru/20200626/1573508138.html
Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина
Актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина скончалась в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:35
2020-06-26T16:28
культура
санкт-петербург
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РИА Новости
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санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости
. Актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина скончалась в Санкт-Петербурге
на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.
Она умерла 24 июня, уточнили в пресс-службе.
"Мы потеряли родного человека. <…> Ее яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах. Ни мы, ни зрители никогда не забудем ее роли в спектаклях "Таня", "Щедрый вечер", "Пигмалион" и многих других. Скорбим вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.
Ирина Замотина родилась 11 апреля 1939 года в городе Куйбышевка. В 1963 году окончила ЛГИТМиК, с этого же года стала актрисой Театра имени Ленсовета.
Она была известна по ролям в таких постановках, как "Мой бедный Марат", "Сплошные неприятности", "Солдат и змея", "Человек и джентльмен", "Малыш и Карлсон", "Укрощение строптивой", "Люди и страсти", "Человек со стороны", "Двери хлопают", "Пятый десяток", "Если проживу лето", "Фро" и многих других.
Кроме того, актриса снялась в фильме "На войне как на войне", участвовала в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".