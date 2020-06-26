Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина

"Мы потеряли родного человека. <…> Ее яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах. Ни мы, ни зрители никогда не забудем ее роли в спектаклях "Таня", "Щедрый вечер", "Пигмалион" и многих других. Скорбим вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.

Ирина Замотина родилась 11 апреля 1939 года в городе Куйбышевка. В 1963 году окончила ЛГИТМиК, с этого же года стала актрисой Театра имени Ленсовета.

Она была известна по ролям в таких постановках, как "Мой бедный Марат", "Сплошные неприятности", "Солдат и змея", "Человек и джентльмен", "Малыш и Карлсон", "Укрощение строптивой", "Люди и страсти", "Человек со стороны", "Двери хлопают", "Пятый десяток", "Если проживу лето", "Фро" и многих других.