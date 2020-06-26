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Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина
Актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина скончалась в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:28
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санкт-петербург

Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина

12:35 26.06.2020 (обновлено: 16:28 26.06.2020)
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© Студия «Панорама» (2000-2009)Кадр из сериала "Тайны следствия"
Кадр из сериала Тайны следствия
© Студия «Панорама» (2000-2009)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина скончалась в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.
Она умерла 24 июня, уточнили в пресс-службе.

"Мы потеряли родного человека. <…> Ее яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах. Ни мы, ни зрители никогда не забудем ее роли в спектаклях "Таня", "Щедрый вечер", "Пигмалион" и многих других. Скорбим вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.

Ирина Замотина родилась 11 апреля 1939 года в городе Куйбышевка. В 1963 году окончила ЛГИТМиК, с этого же года стала актрисой Театра имени Ленсовета.
Она была известна по ролям в таких постановках, как "Мой бедный Марат", "Сплошные неприятности", "Солдат и змея", "Человек и джентльмен", "Малыш и Карлсон", "Укрощение строптивой", "Люди и страсти", "Человек со стороны", "Двери хлопают", "Пятый десяток", "Если проживу лето", "Фро" и многих других.
Кроме того, актриса снялась в фильме "На войне как на войне", участвовала в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".
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КультураСанкт-Петербург
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