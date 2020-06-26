Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573507562.html
МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19
Министерство внутренних дел Колумбии в распорядилось закрыть свою штаб-квартиру в столице страны Боготе после того, как стало известно, что у вице-министра... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:128:3106:1875_1400x0_80_0_0_034c982af7a35eb8fd184d2bc43d7d7e.jpg
https://ria.ru/20200625/1573490540.html
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:128:3106:1875_1400x0_80_0_0_034c982af7a35eb8fd184d2bc43d7d7e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_9202b4155d70e75ea379f19f83cf5006.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_747:0:2795:2048_1400x0_80_0_0_7a1968225531af51ea0348bb0754c02f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, колумбия, в мире

МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19

12:21 26.06.2020 (обновлено: 12:36 26.06.2020)
57
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
Санта-Фе-де-Богота. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Колумбии в распорядилось закрыть свою штаб-квартиру в столице страны Боготе после того, как стало известно, что у вице-министра ведомства выявлен коронавирус, сообщает местная радиостанция Caracol.
Вице-министр внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос в среду сообщил в Twitter, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Вчера, 23:42Распространение нового коронавируса
Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла раньше, чем предполагалось
Как сообщает радиостанция, решение закрыть управление было принято в четверг и носит превентивный характер. Все должностные лица, работающие в здании, расположенном рядом с резиденцией президента страны, были переведены на удаленный режим работы на неопределенный срок. Помимо этого в настоящее время выясняется, кто из них контактировал с вице-министром.
МВД призвало сотрудников сохранять спокойствие, отметив, что "приняло все необходимые меры биобезопасности, направленные на благополучие и безопасность своих служащих", сообщает радиостанция.
Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило отметку в 80 тысяч. По последним данным в стране зарегистрировано 80 599 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 33 349 человек, скончались 2 654 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КолумбияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о снижении детской наркозависимости в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Кличко заявил о росте числа детей в Киеве, у которых выявили COVID-19
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В МЧС рассказали об обработке загрязненного грунта после ЧП в Норильске
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт оценил заявления Порошенко о Крыме
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1094
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП
Машины на дороге в Москве
В Москве почти на 60 процентов снизилась концентрация загрязнений
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году
Президентский дворец в Хельсинки
Финляндия готова помочь Швеции в борьбе с коронавирусом
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
МЧС проводит специальную обработку избирательных участков в регионах
Калининград
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Лента новостейМолния