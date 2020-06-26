МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19

Как сообщает радиостанция, решение закрыть управление было принято в четверг и носит превентивный характер. Все должностные лица, работающие в здании, расположенном рядом с резиденцией президента страны, были переведены на удаленный режим работы на неопределенный срок. Помимо этого в настоящее время выясняется, кто из них контактировал с вице-министром.