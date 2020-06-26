https://ria.ru/20200626/1573507562.html
МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19
Министерство внутренних дел Колумбии в распорядилось закрыть свою штаб-квартиру в столице страны Боготе после того, как стало известно, что у вице-министра... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:21
2020-06-26T12:36
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, колумбия, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Министерство внутренних дел Колумбии
в распорядилось закрыть свою штаб-квартиру в столице страны Боготе после того, как стало известно, что у вице-министра ведомства выявлен коронавирус
, сообщает местная радиостанция Caracol
.
Вице-министр внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос в среду сообщил в Twitter
, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.
Как сообщает радиостанция, решение закрыть управление было принято в четверг и носит превентивный характер. Все должностные лица, работающие в здании, расположенном рядом с резиденцией президента страны, были переведены на удаленный режим работы на неопределенный срок. Помимо этого в настоящее время выясняется, кто из них контактировал с вице-министром.
МВД призвало сотрудников сохранять спокойствие, отметив, что "приняло все необходимые меры биобезопасности, направленные на благополучие и безопасность своих служащих", сообщает радиостанция.
Число случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило отметку в 80 тысяч. По последним данным в стране зарегистрировано 80 599 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 33 349 человек, скончались 2 654 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.