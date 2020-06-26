https://ria.ru/20200626/1573507466.html
На Карибах в этом году ожидается более десяти сильных ураганов
В этом году на Карибский регион может обрушиться больше десятка мощных ураганов, часть из которых имеют шанс стать весьма разрушительными, сообщает АТОР со... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:59
2020-06-26T14:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
В этом году на Карибский регион может обрушиться больше десятка мощных ураганов, часть из которых имеют шанс стать весьма разрушительными, сообщает
АТОР со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По оценкам экспертов, сезон ураганов в этом году окажется "выше нормы". Карибские курорты ждет от 13 до 19 тропических штормов, из которых от шести до десяти могут стать ураганами третьей категории (скорость ветра 200 километров в час и выше).
В сезон, который длится с 1 июня по 30 ноября, уже зарегистрированы три тропических шторма: "Артур, "Берта" и "Кристобаль". Причем первый случился еще в начале мая.
По информации NOAA, в среднем в сезон ураганов по Атлантике (а это курорты Кубы, Доминиканской республики, Ямайки, других карибских государств, США и частично Мексики), проходит 12 тропических штормов.
Как отмечают эксперты NOAA, формирование ураганов зависит от сочетания различных климатических факторов. Так, в сезоне-2020 климатологи не ждут формирования такого явления как Эль-Ниньо. Этот природный феномен, возникающий у берегов Эквадора, обычно имеет тенденцию подавлять ураганы в Атлантическом бассейне.
Среди других факторов, которые способствуют появлению большего количества ураганов – повышение температуры поверхности моря, более слабые тропические атлантические пассаты и более сильный муссон в Западной Африке.