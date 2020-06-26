На Карибах в этом году ожидается более десяти сильных ураганов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В этом году на Карибский регион может обрушиться больше десятка мощных ураганов, часть из которых имеют шанс стать весьма разрушительными, В этом году на Карибский регион может обрушиться больше десятка мощных ураганов, часть из которых имеют шанс стать весьма разрушительными, сообщает АТОР со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По оценкам экспертов, сезон ураганов в этом году окажется "выше нормы". Карибские курорты ждет от 13 до 19 тропических штормов, из которых от шести до десяти могут стать ураганами третьей категории (скорость ветра 200 километров в час и выше).

В сезон, который длится с 1 июня по 30 ноября, уже зарегистрированы три тропических шторма: "Артур, "Берта" и "Кристобаль". Причем первый случился еще в начале мая.

По информации NOAA, в среднем в сезон ураганов по Атлантике (а это курорты Кубы, Доминиканской республики, Ямайки, других карибских государств, США и частично Мексики), проходит 12 тропических штормов.

Как отмечают эксперты NOAA, формирование ураганов зависит от сочетания различных климатических факторов. Так, в сезоне-2020 климатологи не ждут формирования такого явления как Эль-Ниньо. Этот природный феномен, возникающий у берегов Эквадора, обычно имеет тенденцию подавлять ураганы в Атлантическом бассейне.