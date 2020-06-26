Рома Зверь, Оксимирон, Варнава и Быков пришли поддержать Серебренникова

Помимо знаменитостей, у суда собралось несколько сотен человек, которым не удалось зайти в здание. Публика следит за оглашением приговора посредством социальных сетей и новостных порталов.

Рома Зверь явился к суду с прозрачным стаканчиком с надписью "нет", Долин пришел в футболке с фотографией Серебренникова. Варнава и Оксимирон заявили журналистам, что пришли поддержать режиссера, но от более подробных комментариев отказались.