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Культура
https://ria.ru/20200626/1573507278.html
Рома Зверь, Оксимирон, Варнава и Быков пришли поддержать Серебренникова
Певец и актер Рома Зверь, рэпер Оксимирон, писатель Дмитрий Быков, телеведущая Екатерина Варнава, кинокритик Антон Долин и другие деятели театра и кино пришли к РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:28
культура
дело кирилла серебренникова
oxxxymiron (мирон федоров)
дело "седьмой студии"
екатерина варнава
рома зверь
антон долин
гоголь-центр
дмитрий быков
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573505353_0:330:3055:2048_1400x0_80_0_0_325986f939ad358ec0b742ec80df2a1e.jpg
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Одного поля ягоды. Ничего, кроме брезгливости, эта "творческая богема" не вызывает.
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Зашевелились богемные! Этож сколько у нас деятелей культуры сидят на распиле? А где же Навальный? Где его расследования ? :-)
61
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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дело кирилла серебренникова, oxxxymiron (мирон федоров), дело "седьмой студии", екатерина варнава, рома зверь, антон долин, гоголь-центр, дмитрий быков, кирилл серебренников, москва, происшествия

Рома Зверь, Оксимирон, Варнава и Быков пришли поддержать Серебренникова

12:15 26.06.2020 (обновлено: 12:28 26.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу "Седьмой студии"
Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Певец и актер Рома Зверь, рэпер Оксимирон, писатель Дмитрий Быков, телеведущая Екатерина Варнава, кинокритик Антон Долин и другие деятели театра и кино пришли к Мещанскому суду Москвы, где сегодня оглашается приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо знаменитостей, у суда собралось несколько сотен человек, которым не удалось зайти в здание. Публика следит за оглашением приговора посредством социальных сетей и новостных порталов.
Нескольким артистам "Гоголь-центра" удалось попасть на трансляцию заседания, организованную специально для журналистов. Узнав о том, что Серебренникова признали виновным в хищениях, одна девушка заплакала.
Рома Зверь явился к суду с прозрачным стаканчиком с надписью "нет", Долин пришел в футболке с фотографией Серебренникова. Варнава и Оксимирон заявили журналистам, что пришли поддержать режиссера, но от более подробных комментариев отказались.
Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана чиновников Минкультуры. Ранее гособвинитель попросил для режиссера 6 лет колонии.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
11:37Культура
Суд признал Серебренникова главарем группы расхитителей
1631028103
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КультураДело Кирилла СеребренниковаOxxxymiron (Мирон Федоров)Дело "Седьмой студии"Екатерина ВарнаваРома ЗверьАнтон ДолинГоголь-центрДмитрий БыковКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Одного поля ягоды. Ничего, кроме брезгливости, эта "творческая богема" не вызывает.
26 июня, 12:21
Владимир Белогорский
5700014
Зашевелились богемные! Этож сколько у нас деятелей культуры сидят на распиле? А где же Навальный? Где его расследования ? :-)
26 июня, 12:21
Eugene Citizen
5330014
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