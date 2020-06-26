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В Москве почти на 60 процентов снизилась концентрация загрязнений
Концентрация некоторых загрязняющих веществ этой весной снизилась на 60% в Москве по сравнению с прошлой весной, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:12
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новости - экология, москва

В Москве почти на 60 процентов снизилась концентрация загрязнений

12:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМашины на дороге в Москве
Машины на дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Концентрация некоторых загрязняющих веществ этой весной снизилась на 60% в Москве по сравнению с прошлой весной, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу.
Отмечается, что весна 2020 года, когда москвичи находились в самоизоляции, характеризовалась существенным снижением количества автомобильного транспорта на городских магистралях, что сказалось на улучшении экологической ситуации.
"В результате в этот период было зафиксировано общее снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на всех типах городских территорий. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях, концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.
Дополняется, что по результатам мониторинга в период режима самоизоляции в апреле-мае концентрации загрязняющих веществ оказались ниже обычно наблюдаемых. Так, в жилых кварталах концентрации оксида углерода снизились по отношению к обычным величинам в 1,4 раза, диоксида азота – в 1,8 раза, диоксида серы – в 2,1 раза, оксида азота – в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 – в 1,6 раза. Произошло и снижение выбросов от ряда стационарных источников. По данным автоматизированной системы контроля промышленных выбросов, в весенний период выбросы объектов теплоэнергетики снизились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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"В целом по городу концентрации оксида углерода оказались ниже на 12%, диоксида азота – на 30%, оксида азота – на 25% и диоксида серы – на 36%. Стоит отметить, что как и в аналогичный период 2019 года средние концентрации за весну 2020 года в целом по городу не превысили установленных нормативов и составили: оксид углерода – 0,1 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация), диоксид азота – 0,7 ПДКсс, оксид азота – 0,2 ПДКсс, диоксид серы – 0,06 ПДКсс. Вблизи автотрасс средние концентрации не превысили установленных нормативов и составили: по оксиду углерода – 0,14 ПДКсс, оксиду азота – 0,6 ПДКсс, диоксиду азота – 1,0 ПДКсс. Превышения максимальных разовых концентраций отмечались только по оксиду азота и взвешенным частицам – при ухудшении условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, при этом повторяемость превышений составила величину не более 0,3%, вблизи МКАД – не более 6%", - говорится в материале.
Отмечается, что в жилых кварталах средние концентрации основных загрязняющих веществ не превысили установленных нормативов и находились в пределах 0,04 – 0,57 ПДКсс. Превышения максимальных разовых нормативов отмечены также лишь при неблагоприятных метеоусловиях по оксиду азота и взвешенным частицам РМ10, с повторяемостью менее 0,2%.
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