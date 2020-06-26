https://ria.ru/20200626/1573506858.html
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля
Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновится с 1 июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:08
2020-06-26T12:08
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ржд
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белоруссия
калининград
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https://ria.ru/20200625/1573457964.html
1
москва
белоруссия
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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