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Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля
Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновится с 1 июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля

12:08 26.06.2020
429
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновится с 1 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Движение пассажирских поездов в Калининград возобновится с 1 июля, такую информацию получил губернатор области Антон Алиханов", - сказал Лысков.
Ранее сообщалось, что Минтранс согласовал возобновление сообщения, РЖД планировали снова приступить к выполнению рейсов поездов до Москвы и Санкт-Петербурга в первых числах июля, однако точной даты не указывалось.
Поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, были временно отменены с 6 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыРЖДМоскваБелоруссияКалининградОбщество
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