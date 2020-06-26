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На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:00
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
безопасность
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РИА Новости
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60
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сергей шойгу, московская область (подмосковье), безопасность

На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники

12:00 26.06.2020
15316
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
"Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники", - сказал он.
Российские предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и в демонстрационной части форума. Для этой цели Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения, отметил Шойгу.
"Армия-2020" пройдет в Подмосковье с 23 по 29 августа.
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Сергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)Безопасность
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