https://ria.ru/20200626/1573506261.html
На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:00
2020-06-26T12:00
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_0:115:3232:1933_1400x0_80_0_0_8e9bf504f86c7eec6018f0831f3e857d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573504704.html
4
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_0:115:3232:1933_1400x0_80_0_0_8e9bf504f86c7eec6018f0831f3e857d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_0d242845e50e06258b6cc29613c942b9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_403:0:2451:2048_1400x0_80_0_0_b6eaeb76454b03c52281c2b449c2fd32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, московская область (подмосковье), безопасность