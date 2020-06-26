В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1094

Ранее в ведомстве сообщали о 1069 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 26 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 1094, на лечении 703 пациента, выписаны 323 человека, летальных случаев 68", - говорится в сообщении ведомства.