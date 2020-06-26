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https://ria.ru/20200626/1573505926.html
Апфельбаум не знала о замыслах Серебренникова, считает суд
Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры России Софья Апфельбаум не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:54
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
дело "седьмой студии"
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, дело "седьмой студии", москва, происшествия

Апфельбаум не знала о замыслах Серебренникова, считает суд

11:54 26.06.2020 (обновлено: 14:54 26.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры России Софья Апфельбаум не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апфельбаум, не осведомленная о преступном характере происходящего, осуществила приемку документов по государственному контракту", - говорится в приговоре, который сейчас продолжает зачитывать судья Олеся Менделеева.

Согласно обвинению, Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Виновна ли она в каких-либо преступлениях, в приговоре пока не упоминалось.
До этого в приговоре фамилия Апфельбаум не звучала, участниками хищений признаны только Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
08:00
Дело "Седьмой студии": в чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова
По версии следствия, фигуранты похитили 129 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
При этом, по данным следствия, в попытке скрыть махинации бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов и скрылась. Сейчас она в розыске.
Единственная из всех фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело выделено в отдельное производство.
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинДело "Седьмой студии"МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вор должен сидеть в тюрьме! Точка!!!
26 июня, 12:31
bravades
1610001
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