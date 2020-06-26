В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 93

За минувшие сутки в области зарегистрированы 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 159 человек.

В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6382 человек, выздоровел 5251 пациент.

Всего в регионе умерли 93 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.